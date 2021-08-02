«متدفعش أكثر من ثمنها».. مصايف الإسكندرية توضح أنواع الشواطئ وأسعارها

أوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنواع الشواطئ شرق وغرب المحافظة، والتي عددها يصل إلى 66 شاطئ وفئات أسعارها، وذلك لعدم تحصيل تذكرة أكبر من الثمن المستحق من المواطنين.

وأشارت الإدارة إلى أن جميع الشواطئ بمحافظة الإسكندرية، مدون على بوابتها ثمن التذكرة ونوع الخدمة المقدمة، مؤكدة أن التذكرة بجميع الشواطئ تشمل استخدام دورات المياه وغرف خلع الملابس.

أنواع الشواطئ

• إذا كان الشاطئ من الشواطئ العامة مثل: ( ميامي العام، السرايا العام، جليم العام، الأنفوشي العام، والمكس العام، وشهر العسل العام، والهانوفيل العام) فسعر التذكرة هي 5 جنيهات للفرد شاملة شمسية وكرسي والخدمات مجانا (حمامات وتغيير ملابس).

• إذا كان الشاطئ من نوع الشواطئ «الخدمة لمن يطلبها» وتلك العبارة تكون مدونة على البوابات بجانب اسم الشاطئ وقيمة سعر التذكرة هي 10 جنيهات شاملة الخدمات.

• أما إذا كان الشاطئ من نوع الشواطئ المميزة فتكون قيمة التذكرة 15 جنيه شاملة جميع الخدمات و(الشمسية والكرسي).

• الشاطئ من نوع السياحي، تكون قيمة التذكرة 25 جنيها شاملة جميع ما سبق من خدمات.

فيما أكد اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن فئة الشاطئ هي التي تحدد سعر تذكرته، وتكون مكتوبة وموضحة على البوابة، بجانب اسم الشاطئ وبجانبه سعر التذكرة أيضًا، مطالبًا المواطن أن لا يجعله أحد يدفع أكثر من قيمة التذكرة.

وأوضح أن الإدارة تحارب فرض الإكراميات بالإجبار، من خلال عمال الشماسي التي تفرض على رواد الشاطئ دفع إكرامية بالغصب والاجبار واحيانا بالإهانة، وهو ما نعمل على الإنتهاء منه بجميع شواطئ الإسكندرية، لافتًا أن تلك الظاهرة سوف تنتهي تماما بتعاون المواطنين، والإبلاغ عن تلك الممارسات التي نعمل على محاربتها.

وكان قد أجرى اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، جولة تفقدية بالعديد من شواطئ القطاع الشرقي، للتواصل المباشر مع رواد الشواطئ وسؤالهم عن مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، ضمن فعاليات مبادرة «اعرف حقك».

وتم توزيع خلال المرور «فلايرز» الحملة الموضح به تقسيمات الشواطئ لصيف 2021 وأسعار كل فئة وقيمة تذكرة الدخول وأرقام الشكاوى.

كما تم التأكيد والتنبيه أثناء المرور على مجانية استخدام دورة المياه وكذلك غرف تغيير الملابس.

وحث «رشاد» المواطنين ضرورة عدم الاستجابة لمحاولات فرض الإكراميات على الشواطئ، وتم التنويه عن وجود أرقام تليفونات الشكاوى الخاصة بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف علي بوابات الشواطئ لسهولة الإبلاغ عن أية تجاوزات من مستأجري الشواطئ أو عمالهم.