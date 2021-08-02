تفاصيل برنامج التعاون بين مصر وهولندا في مجال المياه

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، إن محاور برنامج التعاون مع الحكومة الهولندية تتضمن العديد من المجالات مثل تأهيل الترع والرى الحديث ومراقبة نوعية المياه، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتقييم وتحديث شبكة لمراقبة آبار المياه الجوفية السطحية.



وأشار “عبد العاطي”، في بيان اليوم الإثنين، إلى أنها تتضمن التعاون فى مشروعات نمذجة تداخل مياه البحر مع المياه العذبة، واستخدام البرامج الحديثة لنمذجة إدارة وتوزيع المياه، بالإضافة لحزمة من الدورات التدريبية لبناء قدرات المتخصصين والباحثين في مجال إدارة المياه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزير الموارد المائية والري مع مجموعة من الاستشاريين الهولنديين للتباحث حول تنفيذ برنامج التعاون المقترح بمنحة من الحكومة الهولندية، والتعرف على احتياجات الوزارة فيما يخص الدراسات التطبيقية وتنفيذ مناطق ريادية لتطبيق هذه المشروعات بما يخدم محاور الخطة القومية للموارد المائية (٢٠١٧ - ٢٠٣٧) وتحقيق استراتيجية الأمن المائي.

كما استعرض الاستشاريين الهولنديين النجاح الكبير الذي حققه الجانب الهولندي في التعامل مع موجة الفيضانات العارمة التي ضربت أوروبا الشهر الماضي ، بأقل قدر من الخسائر.

وأوضح وزير الموارد المائية والرى، أنه يجري تنفيذ خطة قومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.

وأشار إلى أنه جرى خلال السنوات الخمس الماضية إتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات.



الجدير بالذكر أن التعاون بين مصر وهولندا يعود لأكثر من ٤٠ عاماً منذ تأسيس المجلس الاستشارى المصري الهولندي بين الحكومتين المصرية والهولندية ، ويتم تبادل الخبرات بين الحكومتين في العديد من موضوعات تخطيط وإدارة الموارد المائية.