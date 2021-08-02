الشرطة الأمريكية تحقق فى إطلاق نار جماعى وإصابة 5 مواطنين

تحقق شرطة نيو أورليانز بلويزيانا الأمريكية، في إطلاق نار جماعي بشارع بوربون التي وقعت مساء أمس الأحد.

وأصيب خمسة أشخاص في إطلاق النار في المدينة، حسب صحيفة "نيويورك ديلي نيوز"، ولم يتضح إذا أصيب الخمسة جميعًا بالرصاص، ولم تعلن حقيقة إصاباتهم.

ورغم وجود شخص واحد رهن الاحتجاز، غير أن الشرطة لم تكشف إذا كان مطلق النار أم لا.

يذكر أنه خلال الشهر الماضي، أفاد موقع شبكة سي إن إن الأمريكية بتصاعد وتيرة جرائم العنف في كبرى مدن الولايات المتحدة خلال المناسبات الوطنية، وذلك اعتماداً على بيانات مركز أرشيف حوادث إطلاق النار في أمريكا التي غطت الحوادث المسجلة على مدى 72 ساعة.

وفي نيويورك، أعلنت الشرطة وفاة 26 شخصاً في 21 حادث إطلاق نار، وهو عدد أقل من المسجل في نفس الفترة من العام الماضي حين لقي 30 شخصاً حتفهم في 25 حادث إطلاق نار، لكن في يوم عيد الاستقلال، الرابع من يوليو، سجلت نيويورك 12 حادث إطلاق نار خلفت 13 ضحية، وذلك مقارنة مع 8 ضحايا في 8 حوادث في العام الماضي.

زيادة حوادث إطلاق النار في نيويورك بنحو 40%

وعلى مدار الأشهر المنصرمة من العام الجاري، زادت وتيرة حوادث إطلاق النار في نيويورك بنحو 40% مقارنة مع الفترة ذاتها 2020، وذلك بعد تسجيل 767 حادثاً، خلفت 885 ضحية.

ووقعت عدة حوادث إطلاق نار جماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتعرف سي إن إن إطلاق النار الجماعي بأنه حادث قتل أو جرح 4 أشخاص أو أكثر في حادث استخدام سلاح ناري، باستثناء مطلق النار.

كما وقعت عدة حوادث إطلاق نار جماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتعرف «سي إن إن» إطلاق النار الجماعي بأنه حادث قتل أو جرح 4 أشخاص أو أكثر في حادث استخدام سلاح ناري، باستثناء مطلق النار.