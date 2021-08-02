هجوم إرهابى بالنيجر يسفر عن مقتل 15 جنديًا

أعلنت وزارة الدفاع النيجيرية مقتل 15 جنديًا من النيجر، اليوم الإثنين، وفقد ستة آخرين، إثر هجوم إرهابي في منطقة تورودي جنوب غرب، القريبة من بوركينا فاسو، وفقا لفرانس برس.

وأوضحت الوزارة أن قوات الدفاع وقعت في بادئ الأمر في كمين نصبته مجموعات إرهابية مسلحة، لافتة إلى أن الجنود الذين حاولوا إجلاء الجرحى أصيبوا لاحقاً بسبب عبوة ناسفة يدوية الصنع.

وأشار البيان إلى أن الحصيلة الإجمالية للهجوم بلغت 15 جنديًا قتيلًا و7 جرحى و6 مفقودين.

وكانت حكومة النيجر، أعلنت أيضا منذ أسبوع أن مسلحين على متن دراجة نارية قتلوا 14 مدنيا على الأقل في منطقة بالقرب من المثلث الحدودي مع مالي وبوركينا فاسو، وفقا لـ"فرانس برس".

وقالت الحكومة النيجرية، إن 14 مدنيا قتلوا في هجوم، وقع في منطقة بانيبانجو في غربي النيجر قرب الحدود مع مالي، في منطقة غالبا ما يستهدف فيها مسلحون متشددون المدنيين.

وأوضح بيان لوزارة الداخليّة النيجرية بثته الإذاعة الرسمية أنّ "هذا الهجوم الذي استهدف مدنيين أوقع 14 قتيلا، هم 9 في حقل، و3 في القرية المذكورة، و2 كانا عائدين من الحقل، ونقل جريح إلى مستشفى في نيامي"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وقالت الوزارة في بيانها إن الهجوم نفذه مسلحون مجهولون على متن دراجة نارية واستهدف بلدة ويي في منطقة بانيبانجو، الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترا من الحدود مع مالي، مشيرة إلى أنه تم تعزيز التدابير الأمنية والصحية في المنطقة.

ولفتت الوزارة في البيان إلى أن تحقيقا قد فتح من أجل العثور على مرتكبي هذه الهجمات الجبانة والوحشية وسوقهم أمام المحاكم المختصة، وفقا لفرانس برس.

وتقع بانيبانجو ضمن نطاق منطقة تيلابيري عند الحدود مع مالي وبوركينا فاسو، وغالبا ما تستهدف هذه المنطقة بهجمات دموية تشنها جماعات متشددة مرتبطة بالقاعدة أو داعش.