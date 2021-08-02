الإثنين 02 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

السر لحياة أطول..

دراسة: المعمرون لديهم بكتيريا فريدة تمنع الإصابة بالمرض وتطيل العمر

كبار السن
كبار السن

توصلت دراسة يابانية جديدة إلى أن الأشخاص الذين بلغوا سن المائة والمعروفين باسم المعمرين يمكن أن يعزوا حياتهم الطويلة إلى زيادة وجود بكتيريا فريدة في أمعائهم.

ويقول المؤلفون إن بكتيريا تدعى "Odoribacteraceae"، وهي من البكتيريا السالبة، التي توقف نمو البكتيريا الأخرى الأكثر خطورة التي تسبب المرض عن طريق إنتاج أحماض صفراوية فريدة مضادة للميكروبات، وفقًا لما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وخلال التجارب وجد الباحثون المزيد من بكتيريا "Odoribacteraceae" الموجودة في أحشاء المعمرين أكثر من الأشخاص في الثمانينيات من العمر، وكذلك البالغين الأصغر سنًا، وقد يكون من الممكن استغلال قدرات استقلاب حمض الصفراء لهذه البكتيريا الجيدة لفوائدها الصحية، في الشفاء من الأمراض. 

ما هي بكتريا الأمعاء؟ 

يعيش داخل أمعائك من 300 إلى 500 نوع مختلف من البكتيريا تحتوي على ما يقرب من مليوني جين، حيث يقترن مع كائنات دقيقة أخرى مثل الفيروسات والفطريات.

تعيش البكتيريا في جميع أنحاء جسمك، ولكن قد يكون للبكتيريا الموجودة في أمعائك التأثير الأكبر على صحتك، حيث تبطن الجهاز الهضمي بأكمله، ويعيش معظمهم في الأمعاء والقولون. 

وهناك أدلة على أنه يؤثر على كل شيء من التمثيل الغذائي إلى مزاجك إلى جهاز المناعة، ومع ذلك، لا يعرف فريق الخبراء الياباني بالضبط سبب امتلاك المعمرين للكثير من بكتيريا Odoribacteraceae المفيدة. 

من جانبه قال مؤلف الدراسة الدكتور كينيا هوندا، بكلية الطب بجامعة كيو في طوكيو، إنه ربما أثرت العوامل الوراثية والنظام الغذائي على تكوين البكتيريا المفيدة في الأمعاء. 

وما هو معروف هو أن المعمرين هم أقل عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة المرتبطة بالعمر والعدوى من كبار السن الذين تقل أعمارهم عن 100 عامًا.

ويُعتقد أن تكوين الميكروبات المعوية لدى المعمرين قد يرتبط بطول العمر الشديد، لكن الآليات كانت غير واضحة. 

وبالنسبة للدراسة، حلل الخبراء الكائنات الحية الدقيقة من المعمرين بناءً على عينات البراز وذلك للتعرف على البكتريا المسببة في إطالة العمر.

المعمرين دراسة جديدة ديلي ميل كبار السن الجهاز الهضمي دراسة يابانية بكتريا الامعاء

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الثورة الاجتماعية

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