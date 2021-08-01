الإثنين 02 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ليبيا.. الأمم المتحدة تشيد بدور داخلية حكومة الوحدة فى فتح الطريق الساحلى

الطريق الساحلي-ليبيا
الطريق الساحلي-ليبيا

أشاد الأمين العام المساعد، منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزيدون زينينجا، الأحد، بدور وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية في إعادة فتح الطريق الساحلي، معربًا عن دعم البعثة المستمر للنهوض بأولويات الوزارة.

وقالت البعثة الأممية في تدوينة نشرتها عبر صفحتها على "فيسبوك": "إن زينينجا التقى وزير الداخلية العميد خالد مازن، اليوم الأحد، وناقش معه أولويات الوزارة والتقدم المحرز بشأنها، بما في ذلك تأمين الانتخابات وإعادة تأهيل أجهزة ومباني الشرطة وتشكيل قوات الشرطة المشتركة لدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

أضافت البعثة، أن “العميد خالد مازن أعرب خلال اللقاء عن قلقه من استمرار التحديات في التعامل مع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والأسلحة، وسلط الضوء على المعوقات التي تواجه الوزارة بسبب عدم وجود ميزانية وطنية”.

كانت اللجنة العسكرية المشتركة بين طرفي الصراع في ليبيا المعروف باسم "5+5"، أعلنت فتح الطريق الساحلي اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة صباح الجمعة الماضية، على أن يخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابع لها، داعية الهيئات والجهات الرسمية إلى ضرورة التنسيق المسبق معها عبر لجنة الترتيبات الأمنية فيما يخص حركة الشخصيات والوفود الرسمية المستعملة للطريق.

ورحب كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومصر وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص يان كوبيش بفتح الطريق الساحلي، آملين أن تسهم هذه الخطوة في تحقيق تقدم بالعملية السياسية وتعزيز اتفاق وقف إطلاق النار.

ويعتبر الطريق الساحلي حيويا في ليبيا، إذ يربط شرق البلاد بغربها، وكان مغلقا بين مصراتة وسرت، منذ نحو عامين على وقع المعارك بين الجيش الوطني الليبي وميليشيات طرابلس.

ومما يزيد في أهميته كونه معبدا ومباشرا ما يخفف المعاناة على المسافرين في كلا الاتجاهين، اذ اضطروا أثناء إغلاقه إلى قطع مسافات مضاعفة عبر طرق غير آمنة.

بعثة الأمم المتحدة وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ليبيا فتح الطريق الساحلي ريزيدون زينينجا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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