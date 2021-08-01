«الثقافة الأردنية»: 31 أغسطس آخر موعد لاستقبال المشاركات بجائزة بحوث القيم السياسية والثقافية

أعلنت وزارة الثقافة الأردنية ، عن انتهاء استقبال الأعمال المشاركة فى جائزة بحوث القيم السياسية والثقافية للدول العربية الحديثة"، 31 أغسطس الجاري، وهي الجائزة التى أطلقتها وزارة الثقافة الأردنية بمناسبة مئوية تأسيس الدولة الأردنية وضمن الخطة الوطنية للاحتفالية.

وقال وزير الثقافة الأردني علي العايد فى بيان صحفي، إن "الجائزة موجهة للشباب العرب"، وتقوم على فكرة استلهام تجربة الدولة التي استطاعت التكيف الإيجابي مع الظروف الصعبة والتحديات من خلال التنمية والتحديث، لافتا أن التجربة الأردنية شكلت حالة فريدة في الفضاء السياسي والثقافي العربي والمنطقة.

و دعا وزير الثقافة الأردني، الباحثين العرب للمشاركة بالجائزة التي تمثل قصة نجاح عربية كرست جملة من القيم السياسية والثقافية، التي تقوم على الاعتدال السياسي والتسامح، ومنهج الإصلاح والمشاركة والوسطية الإسلامية والحداثة والتحديث.

وأشار الوزير إلى قدرة الدولة على الاستجابة والتكيف الإيجابي والوضوح والتوازن السياسي والاجتماعي الذي وفر الاستقرار والاستمرار، لافتا أن الجائزة تهدف إلى زيادة وعي الشباب العرب بأهمية قيم الدولة الأردنية، وتطوير أجندة بحثية عربية في قضايا الإصلاح، واستلهام الدروس والعبر من تجربة الدولة الأردنية.

- مجالات الجائزة

إلى ذلك تتوزع مجالات الجائزة على دراسة عدد من الحقول التي تتصل بواقع القيم السياسية في العالم العربي الحديث والمعاصر، كما تشتمل مجالاتها تحديث القيم السياسية للدول العربية المعاصرة وإصلاحها، ودراسة خبرة الدولة الأردنية واستقراء منهجها في القيم السياسية للدولة.

وركزت اللائحة التنظيمية للجائزة على عدد من الشروط للترشح لها، منها أن يكون الباحث عربي الجنسية، ويقدم البحث باللغة العربية أو الإنجليزية، ويجوز أن تمنح الجائزة للباحث المقيم في المملكة، أو الباحث العربي المقيم في دولة أجنبية أو الباحث المتخصص في الشؤون العربية من جنسية أجنبية.

كما اشترطت الجائزة أن يكون الباحث قد نشر على الأقل بحثا أو كتابا واحدا، وأن لا يقل عمر المتقدم عن عشرين عاما، ولا يزيد على أربعين عاما حتى تاريخ 31 أغسطس الجاري، ويتم الترشيح من خلال تقديم الطلب وفق النموذج المعتمد للجائزة.

وأكدت اللائحة ضرورة التزام البحوث بأحد مجالات الجائزة، وانحصارها في البحث والدراسة وليس المؤلفات والكتب، وأن لا تكون الدراسة قدمت لجائزة أخرى.

ودعت إلى ضرورة التزام البحث بالأصالة والجدة ويقدم إضافة نوعية معرفيا، وبأصول البحث والمنهج العلمي وشروطه، وأن لا يقل عن 5000 كلمة ولا يزيد على12000 كلمة، وتنشر البحوث في إصدارات خاصة.

- جوائز المسابقة

يشار إلى أن قيمة الجائزة تتوزع على النحو التالي:الأولى في كل مجال 5000 دينار أردني، والثانية في كل مجال 2500 دينار أردني، والثالثة في كل مجال 1000 دينار أردني

وأعلنت وزارة الثقافة أن الوصول للقائمة القصيرة سيكون فى 31 سبتمبر المقبل، بينما يتم حفل إعلان الفائزين في 14 نوفمبر المقبل.