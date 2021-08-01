الإثنين 02 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق.. 11 هزة أرضية خلال يوم واحد في قضاء كلار بإقليم كردستان

جهاز رصد الزلزال
جهاز رصد الزلزال

أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، اليوم الأحد، تسجيل هزتين أرضيتين في جنوب غرب قضاء كلار في إقليم كردستان، ليبلغ إجمالي الهزات المسجلة 11 خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وقال بيان الهيئة: "إن مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث هزتين أرضيتين فجر الأحد في جنوب غرب قضاء كلار في محافظة السليمانية".

 

وأضاف أن "الهزة الأرضية الأولى كانت بقوة 3.1 درجة، وتبعد 16 كم جنوب غرب القضاء، فيما كانت الهزة الثانية بقوة 3.8 درجة، وتبعد بمسافة 12 كم جنوب غرب كلار".

 

من جهتها، سجلت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كردستان العراق "9 هزات أرضية في المثلث الحدودي ما بين كلار وخانقين في العراق وقصر شيرين في إيران".

 

وأضاف البيان، أن "الهزات بلغت قوتها 3.6 درجة على مقياس ريختر".

 

يشار إلى أن زلزال بقوة 5.6 على مقياس ريختر ضرب محافظة البصرة التي تقع في أقصى الجنوب العراقي في 18 يوليو الماضي، حسبما  أفادت وكالة الأنباء العراقية حينها.

 

وبالتزامن قالت إعلام إيرانية بأن هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر وقعت في جنوب إيران دون أن تحدث إصابات أو أضرار.

 

وأكدت وكالة "فارس" أن الهزة وقعت في المنطقة الممتدة بين محافظتي فارس وبوشهر، وكان مركزها على عمق 11 كم قرب مدينة خشت في إيران.

 

يذكر في 14 فبراير الماضي ضرب زلزال بلغت قوته 3.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم، مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق، من دون أن يبلغ بوقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

 

وأفادت وزارة النقل العراقية، في بيان صحفي، بأن مركز الزلزال يبعد 9 كم شمال غربي قضاء "كلار"، التابع لمحافظة السليمانية، مبينة أن السكان لم يشعروا بالزلزال.

هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراق هزتين أرضيتين اقليم كردستان جنوب غرب قضاء كلار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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