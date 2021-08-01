ننشر طريقة الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2021 وضوابط الاستحقاق

اتجهت محركات البحث مؤخرًا نحو الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2021، على خلفية إصدار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قرار ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والبالغ عددهم حوالى 800 ألف موظف، بناءً على موافقة رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات رئيس الجمهورية.

طريقة الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2021

ويتيح جهاز التنظيم والإدارة، عدة آليات للاستعلام عن ترقيات الموظفين 2021 إلكترونيًا إما من خلال تطبيق إلكترونى سيتم إطلاقه خلال أيام أو عبر تسجيل الدخول للموقع الإلكترونى عبر الرابط الآتى: ((اضغط هنا للدخول)) بحيث يتمكن الموظف من خلاله معرفة مدى أحقيته فى الترقية.

وتبدأ أولى خطوات الاستعلام عن ترقيات الموظفين بعد تسجيل الدخول عبر الرابط أو التطبيق الإلكترونى، بإدخال البيانات الوظيفية المتعلقة بتاريخ التعيين/ التثبيت على درجة ددائمة، المجموعة الوظيفية، الدرجة المالية، تاريخ الحصول عليها، ثم توضيح القرارات الصادرة بالإجازات أو الإعارات ابتداءًا من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية فى 2/11/2016 من خلال الاختيار بين لا يوجد، رعاية طفل أو مرضى، إعارة أو إجازة أخرى، ثم الضغط على زر بحث لتظهر النتيجة بأحقية الموظف من عدمه فى حركة الترقيات.

شروط ترقيات الموظفين

وفى سياق متصل، حدد التنظيم والإدارة، عدد من الشروط الواجب توافرها فيمن تشملهم حركة الترقيات لعام 2021، والتى تنوعت بين ما يلى:

يسرى القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادرا بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذى يعد قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لهم.

الموظفون الذين أتموا فى مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2021 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفى إلى المستويات التى تعلوها، وذلك اعتبارًا من 1/7/2021.

لا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفى واحد، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفى بعد الترقية، شريطة تسكين هؤلاء الموظفين طبقًا للوضع فى 2/11/2016 استنادًا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية.

يرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30/6/2021 إلى المستوى الوظيفى الرابع "ب".

يستحق الموظف المرقى اعتبارًا من 1/7/2021 ، الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفى أيهما أكبر محسوبة على أجره فى 30/ 6/2021.

يستحق شاغل إحدى الوظائف المستويات الوظيفية كبير أ للمجموعة التخصصية أو كبير والأول أ للمجموعة الكتابية والفنية، والدرجة الأولى والثانى أ للمجموعة الوظيفية الحرفية والمستوى الثالث أ لمجموعة الخدمة المعاونة الذين مضى على شغلهم المستوى الوظيفى ثلاث سنوات حافز بنسبة 5% من أجره الوظيفى فى 30/6/2021 بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيه شهريًا.