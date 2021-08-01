فرنسا تسجل 19 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت فرنسا 19 ألفا و600 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 6 ملايين و190 ألفا و334 إصابة.

كما سجلت البلاد 18 حالة وفاة لترتفع حصيلة الوفيات بذلك إلى 111 ألفا و916 وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتكافح فرنسا حاليا موجة رابعة من فيروس كورونا، وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، لوائح جديدة بشأن بالصحة العامة هي أكثر صرامة من اللوائح السابقة التي فرضت من قبل في ضوء تزايد عدد الإصابات بالفيروس.

كورونا حول العالم

وقد أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم اقترب من 197.9 مليون حتى صباح اليوم الأحد، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 4.1 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 197 مليونا و872 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لـ4 ملايين و217 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 4 مليارات و103 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وإيران وألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.