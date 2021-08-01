الأحد 01 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لعدم إجادته السباحة.. غرق شاب فى النيل بمنشأة القناطر بالجيزة

غريق
غريق

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة، تفاصيل غرق شاب بنهر النيل في مركز منشأة القناطر بالجيزة، وتبين أن الشاب نزل إلى نهر النيل ولعدم إجادته السباحة تعرض للغرق، وحاول عدد من الأهالى نجدته إلا أنهم لم يتمكنوا من مساعدته.

- تفاصيل التحقيقات


وتابعت التحقيقات، أن رجال الإنقاذ النهرى بالجيزة تمكنوا من انتشال جثة الشاب بعد البحث عنها في المكان الذى غرق به، وتم نقلها إلى المشرحة.

وتسلمت النيابة التقرير الطبي الخاص بجثة المتوفي، وتبين أنه توفي نتيجة "إسفكسيا الغرق" وعدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة؛ وعليه أصدرت قرارا بتشريح الجثمان.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق شخص بنهر النيل في منشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وتوصلت التحريات الأولية إلى أن شابا تعرض للغرق، بنهر النيل في إحدى القرى التابعة لمنشأة القناطر، لعدم إجادته السباحة.

مديرية أمن نهر النيل النيل عدم وجود شبهة جنائية بالجيزة النيابة العامة بشمال الجيزة انتشال جثة الشاب

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وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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