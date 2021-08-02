تفاصيل المسابقة العالمية لـ«القرآن الكريم» المخصصة لمتحدى الإعاقة

تنطلق المسابقة العالمية الثامنة والعشرين لـ«القرأن الكريم»، التي أعلن عنها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال شهر ديسمبر المقبل، وذلك في إطار ريادة جمهورية مصر العربية في خدمة القرآن الكريم، كما أعلن عن مبلغ مليون جنيه مصري مخصصة لفروع المسابقة، التي تم تقسيمها إلى أربع فروع.

- موعد المسابقة

ويبدأ موعد المسابقة من 11 إلى 15 ديسمبر 2021، والفرع الثالث من المسابقة العالمية لـ«القرأن الكريم» تكون لمتحدي الإعاقة، ويشترط حفظ القرآن الكريم كاملاً، وتقتصر على المصريين فقط، ولا يزيد السن عن 30 عامًا، ويشترط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى في المسابقة، والمشاركة من خارج جمهورية مصر العربية تكون عبر الدعوات الرسمية للمؤسسات الدينية، ومن داخل جمهورية مصر العربية يتم الإعلان عن ضوابط التقدم للمشاركة لاحقا.

- جوائز الفرع الثالث

ويحصل الفائز الأول ضمن مسابقة الفرع الثالث على 50 ألف جنيه مصري، ويحصل الفائز الثاني على 30 ألف جنيه مصري،

وقال وزير الأوقاف، أن هناك جوائز تشجيعية قيمتها 140 ألف جنيه، لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة في كل فرع بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى في المسابقة.

وأوضح الوزير أن المشاركة من خارج جمهورية مصر العربية تكون عبر الدعوات الرسمية التي ترسلها الوزارة للمؤسسات الدينية عبر وزارة الخارجية المصرية، أما من داخل مصر سيتم الإعلان عن ضوابط التقدم للمشاركة لاحقا.

- جوائز الفرع الأول

ويحصل الفائز الأول ضمن مسابقة الفرع الأول على 180 ألف جنيه مصري، ويحصل الفائز الثاني على 120 ألف جنيه مصري، ويحصل الفائز الثالث على 100 ألف جنيه مصري، ويحصل الفائز الأول ضمن مسابقة الفرع الثاني على 150 ألف جنيه مصري، والفائز الثاني يحصل على 100 ألف جنيه مصري، والفائز الثالث يحصل على 50 ألف جنيه مصري، ويحصل الفائز الأول ضمن مسابقة الفرع الرابع، على 50 ألف جنيه مصري، ويحصل الفائز الثاني على 30 ألف جنيه مصري.