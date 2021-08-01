«الدواء المصرية» تطالب المواطنين باستشارة الطبيب قبل تناول الفيتامينات

طالبت هيئة الدواء المصرية المواطنين بضرورة استشارة الطبيب قبل تناول الفيتامينات.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه بعد التعرف على النقص المتواجد في الجسم من الفيتامينات يجب أن يتم تعويضها بدواء أو بمكمل غذائي أو بمصادر طبيعية، بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي لتحديد الكمية المسموح بيها لأنها تختلف من رجل لسيدة، من حامل لمرضعة، أو لطفل.

وكانت قد عقدت هيئة الدواء المصرية، اليوم الأحد، محاضرة تعريفية خاصة بإجراء تعديلات على إخطار تسجيل مستلزم طبي، والمقرر عقدها بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادى، ومتاح حضورها من خلال إحدى المنصات الإلكترونية.

وأوضحت أن المحاضرة التعريفية مقدمة إلى جميع ممثلى شركات المستلزمات الطبية، لافتة إلى أنها ستبدأ في الساعة العاشرة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف مساءً.

وأضافت أنه سيحصل المتدرب علي شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.

وأعلنت هيئة الدواء المصرية، أمس، عن الانتهاء من تدريب الدفعة الثانية من المتدربين على البرنامج التمهيدي في مجال اقتصاديات الدواء، والمقدم من قِبل وحدة اقتصاديات الدواء التابعة للإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق بالهيئة.

وكانت الهيئة قد أعلنت، في مارس الماضي، عن تخريج الدفعة الأولى من ذات البرنامج.

وأكدت الهيئة أن التدريب الذي عقد خلال الفترة من 12 يونيو وحتى 31 يوليو الجاري، وشمل صيادلة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وبلغت ساعات التدريب 30 ساعة تعليمية، اهتم بالجوانب النظرية والتطبيقية، حيث اشتمل الجانب الأول على الإطار النظري، من خلال تسليط الضوء على أحدث النظريات الخاصة بمبادئ علم اقتصاديات الدواء "أحد فروع علم اقتصاديات الصحة"، وأحدث الطرق والأدوات البحثية، ومناهج البحث والاقترابات العلمية المتبعة عالميًا، وأنواع الدراسات الاقتصادية في مجال اقتصاديات الدواء، وكذلك الجوانب التطبيقية من خلال تصميم برامج تدريب عملية خاصة بكل يوم تدريبي لكل متدرب على حدة.