الأحد 01 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حقيقة ظهور تمساح ضخم فى مياه الرياح العباسى بزفتى

الإدارة المركزية
الإدارة المركزية لري الغربية

نفى عادل عبدالقادر، رئيس الإدارة المركزية لري الغربية، ظهور تمساح ضخم في مياه الرياح العباسي المار أمام قرية ميت المخلص التابعة لمركز زفتي بالغربية أو ظهور أي تماسيح في المنطقة سواء في الرياح العباسي أو نهر النيل، مؤكدًا أن هذه الواقعة عارية تمامًا عن الصحة، وأن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي بلاغات بشأن تلك الواقعة، وأنه حال ورود أي شكوى يتم التعامل معها فورًا.

وتناقلت أخبار عبر وسائل التواصل تؤكد ظهور تماسيح في مياه الرياح العباسي المار أمام قرية ميت المخلص التابعة لمركز زفتي بالغربية، وأن أهالى القرية في حالة رعب من هذه التماسيح.
 

وأكد جمال الطباخ، محاسب بالكهرباء أحد أهالي القرية، أنه متعجب من هذا الكلام ولم يسمع به من قبل، موضحًا أنه لم يسمع بهذا الكلام مطلقًا، وأن من روج لهذا الكلام لم يتحر الدقة نهائيًا ولم يتواصل مع أحد من أهل القرية، فلا يوجد أحد بالقرية سمع بهذا الكلام سوي من خلال المواقع الإلكترونية، موجهًا الشكر للمواقع التي نفت الموضوع جملة وتفصيلًا، مطالبًا الجهات المختصة بمتابعة حسابات مطلقي هذه الشائعات عبر منصات مواقع التواصل وضبطهم بتهمة إشاعة الخوف والهلع وبث أخبار كاذبة، موجهًا الشكر لـ"الدستور" على تحري الدقة وعدم الانصياع لأي شائعات من شأنها إحداث بلبلة وفوضي داخل المجتمع.

فيما أكد مسئول سابق بإدارة ري زفتي، محل الواقعة أن الكلام المتداول سبق وتم تناوله منذ ما يقرب من عام في نفس المنطقة وبالتحري وقتها وجد مجموعة من الشباب من محبي الزواحف لديهم تمساح صغير التقطوا به الصور التذكارية علي جانب الرياح كنوع من الذكري والدعابة، وأنه في العام الماضي تم تمشيط المنطقة بالكامل ولا صحة لهذا الكلام علي الإطلاق.

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الثورة الاجتماعية

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