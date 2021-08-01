الأحد 01 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

دراسة: الرسائل النصية والبريد الإلكترونى تحسن الحالة المزاجية لكبار السن

كبار السن
كبار السن

توصلت دراسة طبية إلى أن سعي كبار السن للحفاظ على التواصل الاجتماعي مع محيطهم عن طريق إرسال الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني، يسهم على المدى القصير فى تحسين حالتهم المزاجية بشكل فعال، إذ ساعدت طرق الاتصال هذه على تقليل الشعور بالوحدة، والحالات المزاجية "السلبية" الناتجة عن العزلة الاجتماعية، إلا أنها لا توفر نفس مستوى الاتصال مثل الاتصال الشخصي وجهًا لوجه.
 

وأظهرت البيانات التي توصل إليها باحثون في كلية الطب جامعة "نيويورك" إلى زيادة الوقت الذي يقضيه كبار السن في المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو بحوالي 25٪ خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، كما ارتفع الوقت المستغرق في التواصل عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني بنحو 30٪.
 

وقال الدكتور"تشاو يى وو"، أستاذ علم الاجتماع في جامعة نيويورك، إن كبار السن معرضون بشكل أكبر لخطر العزلة الاجتماعية خلال جائحة كورونا، مشيرًا إلى أنه في المراحل المبكرة من الوباء في الولايات المتحدة أوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن يتجنب كبار السن الاتصال بالآخرين قدر الإمكان للحد من تعرضهم لـ"كورونا".
 

وأوضحت الدكتورة "كلير سيكستون"، مديرة البرامج العلمية في جامعة "نيويورك"، أن العزلة تعد عاملًا أساسيًا يمكن أن يؤثر على الصحة العقلية وخطر الإصابة بالخرف، مضيفة “ليس سرًا أن الناس- خاصة كبار السن والضعفاء- عانوا من مستويات عالية من العزلة خلال عمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا”.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

مصادر بـ«الصحة»: لا يمكن تحديد موعد موجة كورونا الرابعة بشكل دقيق

مقتل 89 تكفيريًا «شديد الخطورة» خلال عمليات نوعية للقوات المسلحة

السيسى خلال لقائه وزير خارجية الجزائر: مصر متمسكة بحقوقها التاريخية فى مياه النيل

القوات المسلحة تعلن عن اكتشاف وتدمير 404 عبوات ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية

مَن هو هشام عاشور خطيب نيللي كريم؟

«تفتيش صادم».. مفتشات يعتدين جنسيا على طالبات الثانوي (وثائق)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (11)

علي سعدة

خدعوك فقالوا.. تونس هى الحل

مؤمن المحمدي

السعادة والراحة والذى منه

ماجد حبته

أموال تونس المنهوبة

محمد مرعي

تونس وخطورة الحلول الوسط مع الإخوان

د.أحمد الخميسى

ميلانى كلاين.. الحب والكراهية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «2»

صور

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: قمع الاحتلال الوحشي للمسيرات السلمية يستدعي صحوة قانونية من المجتمع الدولي

2080 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

بمشاركة 13 دولة.. الجزائر تشكل جبهة لطرد إسرائيل من الاتحاد الإفريقي