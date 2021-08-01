كوبا: تسجيل 9747 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في كوبا، اليوم الأحد، تسجيل 9 آلاف و747 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ"24" ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة تسجلها البلاد منذ الموجة الأولى لتفشي المرض في مارس 2020.



وذكرت وكالة أنباء "برنسا لاتينا" الكوبية أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 394 ألفا و343 شخصا.



كما شهدت البلاد تسجيل 87 حالة وفاة جديدة خلال نفس الفترة.. ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2845 حالة.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم اقترب من 197.9 مليون حتى صباح اليوم الأحد، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 4.1 مليار جرعة.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 197 مليونا و872 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لـ4 ملايين و217 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 4 مليارات و103 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وإيران وألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.