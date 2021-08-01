الأحد 01 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

منذ حرب 1967.. إسرائيل تعثر على أسلحة أردنية في القدس (صور)

العثور على قذائف
العثور على قذائف هاون أردنية في القدس

عُثر على قذيفتي «هاون» تعود إلى الجيش الأردني، و«حافظة مياه»، يعود تاريخهم لحرب عام 1967، في مدينة القدس المحتلة.

- إسرائيل تعثر على أسلحة أردنية في القدس

 

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنه عُثر على قذيفتي «هاون» - غير منفجرة - تعود إلى الجيش الأردني، وذلك في إحدى المواقع التي حارب فيها الأخير، في مدينة القدس عام 1967، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

قذيفة هاون أردنية

وأكدت الشرطة الإسرائيلية أن اكتشاف وجود  القذائف العسكرية، جاء خلال أعمال الحفر من أجل تدشين قطار خفيف جديد في مدينة القدس.

وتابعت، أن الأسلحة التي تم العثور عليها موجودة بالقرب من تل الذخيرة في القدس، واليوم يمر نحو 54 عامًا على هذه الحرب"، مشيرةً إلى أنه يجرى العمل على إنشاء خط سكة حديد في تلك المنطقة.

- «قنابل الأردن» في حرب 67 صناعة أمريكية

 

وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أن قذائف الهاون، التي تم العثور عليها، مطبوع عليها تاريخ التصنيع، في ديسمبر عام 1956، ومن الواضح أن الجيش الأردني استخدمها خلال الحرب.

العثور على قذائف هاون أردنية في القدس

في السياق ذاته، قال كيتاري ماعوز مدير مركز تراث «الأيام الستة» - المسمى الإسرائيلي لحرب 1967 - :"توجد هنا أعمال سكة حديد خفيفة، وتم الحفر بالقرب من مكان يعتقد أن القال انتقل إليه خلال الحرب، ووجدنا قنبلتين أردنيتين مدون عليهما تاريخ تصنيع، وهي قنابل أمريكية الصنع، وأرسلتها واشنطن إلى عمان في عام 1956، أي أنها لم ترسلها لاستخدامها في حرب 1967".

وأكد مدير المركز الإسرائيلي أنه تم العثور على حافظة مياه بلاستيكية، يعتقد أن ملكيتها تعود للجيش الإسرائيلي، بينما القنابل فهنالك دلائل واضحة على أنها كانت تستخدم من قبل الأردنيين.

قذيفة هاون أردنية غير منفجرة منذ حرب 67
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