الأحد 01 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

برلمانى: مبادرة «قدم صحيح» تعبر عن اهتمام الدولة بملف الصحة وحماية المواطنين

النائب سامي فتحي
النائب سامي فتحي سوس

قال النائب سامي فتحي سوس، عضو مجلس النواب، إن مبادرة «قدم صحيح» لدعم مرضى القدم السكري لغير القادرين التي أطلقت في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تعبر عن حرص الدولة المصرية ومؤسساتها تحت القيادة السياسية، مضيفا أن ملف الصحة شهد تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية وإطلاق مبادرات مهمة لتوفير حياة صحية أفضل للمواطنين.

وأوضح عضو مجلس النواب، في بيان، اليوم، أن مصر في  المرتبة الـ9 على مستوى العالم في نسبة الإصابة بمرض السكر بواقع 8.9 مليون مواطن، ولهذا تم إطلاق مبادرة «قدم صحيح»، حيث إن 25% من المصابين بمرض السكر يصاب بالقدم السكري، وما يقرب من 15% يتم بتر في أحد الأطراف أو الأصابع.

- التزام الدولة ومؤسساتها تجاه حماية مواطنيها

وأكد عضو مجلس النواب، أن المبادرة من ضمن أهدافها تقديم خدمات طبية لمرضى القدم السكري لغير القادرين ذات جودة وبالمجان، موضحًا أن المبادرة تظهر أيضًا التزام الدولة ومؤسساتها تجاه حماية مواطنيها صحيًا، معتبرا أن الرعاية الصحية تعد هي أول حق من حقوق الإنسان التي نصت عليه كافة المواثيق الدولية.

وأشار النائب إلى أن التنمية البشرية بمقوماتها كالصحة والتعليم لا يمكن أن تتحقق دون أن يصاحبها تنمية شاملة تسهم في خفض نسب المرض والفقر والبطالة، لافتا إلى أن جميع المرضى المهددين ببتر قدمهم أو تم البتر بشكل فعلى يحتاج المريض إلى غيارات طبية دائمة ومتابعة علاجية مستمرة، وأن هذه المعاناة تتضاعف أكبر وأكبر مع المرضى غير القادرين.

وكان المجلس الأعلى للمستشفيات، قد أطلق مبادرة "قدم صحيح" لدعم مرضى القدم السُكرى لغير القادرين، من خلال تجهيز غرف متخصصة لتقديم العلاج بالمجان للمرضى في 14 مستشفى جامعيا بمختلف أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع مؤسسة "صُناع الخير للتنمية"، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبرعاية ومشاركة مجلس الوزراء. 

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