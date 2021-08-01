وزيرة التضامن: معرض ديارنا يدعم الصناعة الحرفية الوطنية

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن معرض ديارنا يمثل قيمة اقتصادية وتراثية وثقافية أصيلة للوزارة لدوره الأصيل في دعم الصناعة الحرفية الوطنية عبر الترويج للمنتجات اليدوية التي يتم تصنيعها من قبل الحرفيين ومئات الآلاف من الأسر المنتجة في كل محافظات مصر.

وأضافت وزيرة التضامن، لـ"الدستور"، أن المعرض يدعم ويشجع صغار المنتجين والعمالة غير المنتظمة لسوق العمل ويدعم المشروعات متناهية الصغر، كما يساعد على تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية، وذلك تنفيذًا لأهداف برنامج الأسر المنتجة "ديارنا" ومراكز التكوين المهني التي تقوم على تدريب صغار الصناع.

وأكدت أن الأسر المنتجة تعمل على دعم الاقتصاد الوطني تحقيقًا لرؤية القيادة السياسية في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي للدولة، والذي يعد أحد أهم أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التراث المصري على اختلاف أنواعه مبعث فخر للأمم وأكبر دليل على عراقة مصر وهويتها.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على مساعدة العارضين للمشاركة فى المعارض الدولية والسفر للخارج، مؤكدة أنه يتم التأكيد على جودة المنتج ومعاييره، حتى يكتب عليه صنع بمصر.

وأكدت أن المعرض هذا العام يقام لمدة شهر لتشجيع المنتجين على المشاركة، مع منح أكبر فرصة للمصيفين للتسوق، حيث يضم المعرض 250 عارضًا على 3 مراحل، وتستمر كل مرحلة على مدار 10 أيام وتضم 80 عارضًا.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن المعرض يضم منتجات تراثية يدوية من الخزف والمفروشات والسجاد ومنتجات أخميم والكليم والنحاس والصدف والخيامية والمفروشات والإكسسوارات الحريمي والمنزلي، وكروشيه ولوحات فنية، ومنتجات الألباستر، ومنتجات جلدية، وخوص ومنتجات غذائية، ومنتجات تجميل وعناية بالبشرة، وتتميز المعروضات بجودتها وسعرها المناسب.

وقررت وزيرة التضامن مد العمل بالمعرض بداية من الرابعة عصرًا بدلَا من 6 مساء، ويستمر حتى الرابعة فجرًا.