اليمن.. تدشين مشروع التعافي وتقوية النظام الصحي في عدن

دُشن بالعاصمة اليمينة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، مشروع التعافي وتقوية النظام الصحي، تنفذه الجمعية الوطنية للقابلات بالشراكة مع منظمة جون سنو وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ويتضمن المشروع توزيع الدفعة الأولى من حقائب عدة القبالة لـ 130 قابلة مجتمع بمديريات الشيخ عثمان ودار سعد والبريقة في عدن، ومديريتي تبن والمسيمير في لحج وكذلك مديرية المخا في تعز من إجمالي 210 قابلة عاملة في المشروع.

من جانبها، أكدت وكيل وزارة الصحة والسكان اليمينة إشراق السباعي، أهمية المشروع في تحسين خدمات الصحة الإنجابية، وبناء قدرات القابلات المجتمعيات ودعمهن، كونهم يُعتبرن المزودات الأوليات لخدمات الصحية للأم والطفل في العديد من المناطق وخصوصا في القرى.

وقالت المديرة الفنية للمشروع سُعاد الهتاري، إن المشروع الذي يستمر ثلاث سنوات، يهدف إلى الحد من وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة في اليمن من خلال التركيز على الصحة الإنجابية وصحة الأم والوليد، والطفل والتغذية.