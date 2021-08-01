غلق 8 مخابز بلدية بالزقازيق

قام مراقبو الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق، ومفتشو مكتب الأغذية بالإدارة، بشن حملة اليوم على مخابز مركز ومدينة الزقازيق.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط ٨ مخابز بمدينة الزقازيق، بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المخابز، لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام ٥٠ كجم من الملح لوجود تغير في خواصه الطبيعية، وسحب ٢٧ عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ١١ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بالزقازيق.

وأكد الدكتور هشام مسعود استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية والمشاركين في هذه الحملات علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بالمحافظة.

وفى سياق متصل، كانت إدارة تموين بلبيس قد قامت بحملة تفتيشية على المخابز، وتم ضبط عدة مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتم تحرير المحضر ١٦٤٢٦ ضد س. م. ح، صاحب مخبز سياحى بناحية منية سلمنت بدون ترخيص، وتم التحفظ على نصف طن دقيق ٧٢%، وتحرير المحضر ١٦٤٢٧ ضد س. ع. س، صاحب مخبز سياحى بناحية الزوامل بدون ترخيص، وتم التحفظ على نصف طن دقيق ٧٢%، وتحرير المحضر ١٦٤٢٨ ضد م. أ. م ضد صاحب مخبز سياحى بدون ترخيص بناحية إنشاص، وتم التحفظ على ٢٠٠ رغيف وتم بيعها بمبلغ ٢٠٠ جنيه.

كما قامت الحملة بتحرير ٢٤ تقريرًا ضد أصحاب مخابز مخالفة لعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون وتصرف ١١ شيكارة دقيق وعدم تقديم سجل التفتيش وعدم مطابقة الخبز للمواصفات التموينية.