الأحد 01 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز سائق 24 ساعة على ذمة التحريات صدم سيدة

جثة
جثة

أمرت نيابة دار السلام، اليوم الأحد، بحجز سائق 24 ساعة على ذمة التحريات، لقيامه بصدم سيدة بسيارته  ما أدى إلى مصرعها.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة الأمن، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بحدوث مصادمة ووجود متوفية بدائرة القسم. وبالانتقال والفحص تبين أنه حال قيام (سيدة  - مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) بعبور الطريق بصحبة كلٍ من (خطيبها ، شقيقها) اصطدمت بها سيارة مجهولة مما أدى لإصابتها ووفاتها متأثرة بإصابتها، ولاذ قائد السيارة بالفرار، وبسؤال سالفي الذكر أيدا ما جاء بالفحص، وأضافا بعدم تمكنهما من التقاط أرقام السيارة مرتكبة الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتبين أنها مقيدة باسم (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة) ، وباستكمال التحريات تبين أنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها والمُستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بهروبه بالسيارة قيادته خشية ضبطه وتعدى الأهالى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

حوادث الطرق نيابة دار السلام مديرية امن القاهرة قانون العقوبات قسم شرطة المعادي قسم شرطة حلوان عقوبة القتل

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وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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