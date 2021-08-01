صيدلانية تبحث عن حلمها في صناعة المفروشات (صور)

قادها حلمها إلى المهنة التي تحبها على الرغم من كونها دكتورة صيدلانية، ومع بداية انتشار فيروس كورونا كانت تلك الفترة نواة حلمها، ولعدم تخليها عن المسؤولية في مهنتها الأساسية الصيدلة، قررت العمل عن بعد، حتى تستطيع التوفيق بينهما.

قالت الدكتورة مروة أشرف، البالغة من العمر ٣٩، إنها دائما تبحث عن الجديد والتغير وتُفضل أن تعمل في أكثر من مجال فلا تؤمن بمقولة التركيز في شئ واحد فقط وإنما تسعى دائما إلى التفكير خارج الصندوق، خاصة مع انتشار العمل عن بعد "أونلاين"، ولحبها للمفروشات قررت العمل في تصنيعها.

الدكتورة مروة أشرف،

جاءت الفكرة من صديقة لها تعيش في الخارج تشتكي من عدم وجود منتجات مصرية مصنوعة من القطن الخالص بسهولة وإن وجدت تكون بأسعار مرتفعة، من هنا بدأت مروة تفكر لماذا لا تروج المنتجات المصرية المصنوعة من القطن في العديد من البلاد العربية وبالفعل بدأت وكانت أول دولة السودان.

وأما عن بداية المشروع أضافت: مع موجة كورونا بدأت حلمي، فاضطرت البحث عن الخامات، والوصول لأفضل خامات وقطن مصري ذو جودة عالية جدا ومعالج ضد الحساسية والكرمشة.

تابعت مروة خلال حديثها لـ«الدستور»: «في البداية كنتُ اعتمد على ذهابي لبعض المصانع والورش وتجربة الشغل الخاص بهم واختيار الأفضل من بينهم، حتى تصل للشكل النهائي الذي تريده، ومن خلال صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" نشرت المنتجات التي حازت إعجاب العديد، ومن ثم أنشأت صفحة متخصصة لنشر عملها والترويج من خلالها».

ونصحت كل من هو مقبل على مشروع جديد ضرورة الإيمان بموهبته والعمل على التطوير منه طوال الوقت والنظر للجديد حوله ومواكبته بل وضع لمساتك فيه، وتمنت أن تصبح أكبر مورد للمفروشات في العالم.

وتمنت الفترة القادمة أن يكون لديها ورشة أو مصنع خاص بها وتصنع الخامات بنفسها وتكون أكبر مورد للمفروشات في مصر لكافة دول العالم.

118092239_657822961607621_4618560459310291516_n

118912576_674012366655498_5959049352773999761_n

119672160_702559786999053_5857368302732330311_n

119676393_3613493498700660_2510559668729354066_n

120754653_251373489612459_7448898381584993575_n

122292495_391278615578773_5352916384123136314_n

146341443_828734457691727_4531815064919765769_n

170916801_1174511856315335_6907346584020185986_n

226178736_318265413370615_7113078993749050120_n

226753331_1115225155547615_6494313317475067423_n

110819191_659491598246474_6831125605396272506_n

116117941_2723365131321191_8238012836681118230_n