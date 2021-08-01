الأحد 01 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«محاليل وجلسات تنفس» لأهالي قرية بإدفو بعد انفجار أسطوانة كلور

أسعاف
أسعاف

استقبلت مستشفى إدفو العام بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، اليوم الأحد، أهالي قرية أبو غلاب بنفس المركز والذى يبلغ عددهم ما يقرب 25 مصابًا، إثر إصابتهم بضيق في التنفس؛ نظرًا لحدوث انفجار أسطوانة كلور في مرشح مياه القرية.

وأجريت كافة الإسعافات الأولية اللازمة للأهالي داخل المستشفى، ووضعهم بجلسات التنفس على جهاز تنفس صناعي، داخل قسم الاستقبال، وتركيب المحاليل الطبية لهم، بواسطة الفرق الطبية الموجودة داخل المستشفى، وذلك في إطار تحسن حالتهم الصحية والحفاظ على سلامتهم.

وشهدت قرية أبو غلاب التابعة لمركز إدفو بمحافظة أسوان، مساء اليوم الأحد، تعرض ما يقرب من 25 شخصًا داخل القرية بضيق في التنفس والاختناق، أثر انفجار أسطوانة كلور في مرشح مياة القرية، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع إصابة ما يقرب من شخصًا بضيق في التنفس، إثر انفجار أسطوانة كلور في مرشح مياة القرية، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتلقى مركز شرطة إدفو أخطارًا يفيد بتعرض عدد من الأهالي بقرية أبو غلاب لضيق في التنفس، إثر انفجار أسطوانة كلور في مرشح مياة القرية، وعلى انتقلت القيادات الأمنية إلي مكان القرية للمعاينة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

 

انفجار أسوان الإسعاف مياه فحوصات كلور مرشح مياة إدفو مستشفى إدفو العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

مقتل 89 تكفيريًا «شديد الخطورة» خلال عمليات نوعية للقوات المسلحة

القوات المسلحة تعلن عن اكتشاف وتدمير 404 عبوات ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية

استشهاد وإصابة 8 من أبطال القوات المسلحة خلال عمليات نوعية

«تفتيش صادم».. مفتشات يعتدين جنسيا على طالبات الثانوي (وثائق)

«الصحة» تُعلن إجراء جديدًا بشأن تطعيم المسافرين للخارج بلقاح كورونا

2 أكتوبر.. نظر طعن نجل «محمد مرسي» وآخرين في شطبهم من نقابة المحامين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (11)

علي سعدة

خدعوك فقالوا.. تونس هى الحل

مؤمن المحمدي

السعادة والراحة والذى منه

ماجد حبته

أموال تونس المنهوبة

محمد مرعي

تونس وخطورة الحلول الوسط مع الإخوان

د.أحمد الخميسى

ميلانى كلاين.. الحب والكراهية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «2»

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

صور

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: قمع الاحتلال الوحشي للمسيرات السلمية يستدعي صحوة قانونية من المجتمع الدولي

2080 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

بمشاركة 13 دولة.. الجزائر تشكل جبهة لطرد إسرائيل من الاتحاد الإفريقي