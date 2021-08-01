«محاليل وجلسات تنفس» لأهالي قرية بإدفو بعد انفجار أسطوانة كلور

استقبلت مستشفى إدفو العام بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، اليوم الأحد، أهالي قرية أبو غلاب بنفس المركز والذى يبلغ عددهم ما يقرب 25 مصابًا، إثر إصابتهم بضيق في التنفس؛ نظرًا لحدوث انفجار أسطوانة كلور في مرشح مياه القرية.

وأجريت كافة الإسعافات الأولية اللازمة للأهالي داخل المستشفى، ووضعهم بجلسات التنفس على جهاز تنفس صناعي، داخل قسم الاستقبال، وتركيب المحاليل الطبية لهم، بواسطة الفرق الطبية الموجودة داخل المستشفى، وذلك في إطار تحسن حالتهم الصحية والحفاظ على سلامتهم.

وشهدت قرية أبو غلاب التابعة لمركز إدفو بمحافظة أسوان، مساء اليوم الأحد، تعرض ما يقرب من 25 شخصًا داخل القرية بضيق في التنفس والاختناق، أثر انفجار أسطوانة كلور في مرشح مياة القرية، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع إصابة ما يقرب من شخصًا بضيق في التنفس، إثر انفجار أسطوانة كلور في مرشح مياة القرية، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتلقى مركز شرطة إدفو أخطارًا يفيد بتعرض عدد من الأهالي بقرية أبو غلاب لضيق في التنفس، إثر انفجار أسطوانة كلور في مرشح مياة القرية، وعلى انتقلت القيادات الأمنية إلي مكان القرية للمعاينة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.