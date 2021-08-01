انتشال جثة شاب غرق بالنيل في منشأة القناطر

بسبب ارتفاع درجة الحرارة..

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، اليوم الأحد، في إنتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقًا في نهر النيل بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة

حيث ورد بلاغ لضباط مباحث قسم منشأة القناطر من غرفة النجدة بغرق شاب أثناء الاستحمام في نهر النيل، وفور اخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال الى مسرح الواقعة لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مكان الحادث، ودفعت الحماية المدنية بالجيزة قوات الإنقاذ النهري والضفادع البشرية للبحث عن جثمان الغريق.

وتبين من التحريات بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث أن شاب نزل للاستحمام في نهر النيل هربًا من ارتفاع درجة الحرارة، جرفته المياه ولعدم إجادته السباحة لقي مصرعه غرقًا ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، ومشطت قوات الإنقاذ النهري سطح المياه لانتشال جثة المتوفي حتى جرى انتشالها عقب عمليات تمشيط استغرقت ساعات عقب حادث الغرق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفي سياق منفصل عثرت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، على جثة محفظ قرآن غرق أمس بنهر النيل في العياط، أثناء محاولة إنقاذ ابنته، وما زال البحث جار عن جثمان الطفلة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، السبت، تفاصيل حول واقعة غرق أب وابنته بنهر النيل بالعياط.

أشارت التحريات إلى أن الأب اعتاد اصطحاب أطفاله للتنزه بجوار نهر النيل وتوجهت ابنته للعب بجوار المياه فانزلقت قدمها وسقطت بنهر النيل، وعندما أسرع خلفها محاولًا إنقاذها سقط هو الآخر ولقى مصرعه غرقًا لعدم إجادته السباحة، وأضافت التحريات أن الأب يدعى حامد.ع وابنته تدعى أسماء.

كان قد لقي عامل مصرعه غرقًا بنهر النيل في مدينة العياط أثناء محاولته إنقاذ ابنته من الغرق، ليلقيا مصرعهما سويًا، وتجري قوات الإنقاذ النهري عمليات البحث عنه لانتشال الجثامين.

كشفت التحريات أنه أثناء محاولة إنقاذ أب لابنته البالغة من العمر 14 عامًا اختل توازنه وابتلعته المياه فلقي مصرعه غرقًا بعدما غرقت ابنته ولم يستطع إنقاذها أو الخروج من المياه.