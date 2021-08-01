تنفيذ 7122 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة بالقليوبية

شن قطاع الأمن العام، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بحملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:-

تنفيذ 7122حكما قضائيا متنوعا في يوم

3 قضايا مخدرات ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 3 متهمين لأحدهم معلومات جنائية.

ضبط متهمين مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضية "مشاجرة" وتنفيذ 7122 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات، في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.