«ديلى ميل»: زحل يصل إلى أقرب نقطة له من الأرض غدًا

ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن محبى مراقبة الكواكب على موعد، غدا الاثنين، مع ظاهرة فلكية مميزة، حيث سيقترب زحل إلى أقرب نقطة له من الأرض.

وستتحرك الأرض بين زحل والشمس، وذلك في ظاهرة فلكية سنوية.

وذكر روبرت ماس، العالم في الجمعية الفلكية الملكية البريطانية، إن زحل سيكون سهل الرصد، وذلك لكونه سيظهر في فراغ نسبي من السماء.

وأضاف ماس: سيبدو زحل كنجم أصفر اللون، وسيصدر ضوءا ثابتا بدلا من الوميض، وسيتألق زحل كونه أكثر إشراقا من الغالبية العظمى للنجوم في السماء.

وبيّن ماس أن زحل سيكون أبعد كوكب يمكنك رؤيته بالعين المجردة، كما أنه بالإمكان مشاهدة حلقات الكوكب عبر التلسكوبات حتى وإن كانت صغيرة.

جدير بالذكر أن زحل يبعد عن الشمس تسعة أضعاف بعده عن الأرض، و1.2 مليار كيلومتر منا عند أقرب نقطة له.

من جانبه، أعلنت الصين افتتاحها ما وصفته بأكبر قبة فلكية في العالم، وذلك كجزء من متحف شنغهاي لعلوم الفلك، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست".

وتمتد المنشأة على مساحة تبلغ 38 ألف متر مربع، أي ما يعادل تقريبا 5 ملاعب كرة قدم، وبلغت تكلفة تشييدها 93 مليون دولار.

وتم تصميم القبة الفلكية لتشمل المبنى الرئيسي والمرافق الإضافية مثل مركز استكشاف للشباب ومرصدين للجمهور.

وجمعت القبة الفلكية حوالي 70 نيزكا بما فيها تلك من القمر والمريخ، بالإضافة إلى أكثر من 120 مجموعة من القطع الأثرية، بما في ذلك الأعمال الأصلية لنيوتن وجاليليو جاليلي ويوهانس كبلر وغيرهم من العلماء.

وتم تدعيم العروض بتقنيات بما في ذلك الواقع المعزز والواقع الافتراضي والقياسات الحيوية والذكاء الاصطناعي، بحيث يمكن للجمهور اكتساب المعرفة العلمية الفلكية من خلال التفاعل.

ويضم المجمع عدة مبان، منها مبنى "البرج الشمسي"، ومركزا مخصصا للباحثين الشباب، علما بأنه صمم على شكل مركبة فضائية، بينما صنعت الممرات على شكل حلقات تشبه تلك التي تدور فيها الكواكب في الفضاء.