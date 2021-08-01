الأحد 01 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الأحد 1 أغسطس 2021

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 1 أغسطس 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

 

حظك اليوم برج الحمل 

مهنيًا: ربما تحل مكان أحد المسؤولين، وتستقطب الإعجاب والاحترام، تقدم أفكارًا براقة وتتواصل مع المحيط المهني بنجاح.

صحيًا: تتقبل النصائح الغذائية بكل طيبة خاطر وتعمل على تنفيذها بحذافيرها.

عاطفيًا: تسير الأمور مع الحبيب بشكل رائع وذلك يعود بشكل رئيسي إلى مزاجك الرصين وطباعك المرنة.

ومن مشاهير برج الحمل إيما واتسون 

 

حظك اليوم الثور

مهنيًا: تكون على استعداد للبدء بالتخطيط لمشاريع مقبلة، فتسير الأمور كما هو متوقّع لها، ومفاجآت ضخمة وجيدة تتلقاها.

عاطفيًا: تقلق بسبب تغير الحبيب معك خلال هذه الفترة، ولا تتجاهل نصائحه لك واستمع منه.

صحيًا: استمتع بوقتك قدر الإمكان واستفد من كل لحظة فرح لتتناسى الضغوط عليك.

ومن مشاهير برج الثور الفنان حسن الرداد 

حظك اليوم الجوزاء

مهنيًا: من المحتمل ان تعاني مشاكسات ومماحكات، قد يخيبك العمل كما الصداقات، لا تجازف ولا تُبح بأسرارك.

عاطفيًا: اهتم بمشاعر الحبيب ولا تسبب له الإحراج أمام الآخرين لأن ذلك يترك لديه انطباعًا سيئًا عنك.

صحيًا: كل ما تقوم به على الصعيد الرياضي مفيد، سرعان ما تغير نظرتك إلى الرياضة.

ومن مشاهير برج الجوزاء الفنان محمود عبد العزيز 

حظك اليوم برج السرطان 

مهنيًا: قد تستاء من عدم تجاوب شخص تصبو إليه، أو ترتاب من برودة في التصرفات أو غياب قسري أو مفتعل هذا الوقت.

عاطفيًا: لا تعرف كيف تحدد طبيعة علاقتك بالحبيب، وتحاول البحث عن طريقة تكون ناجحة. 

صحيًا: ممارسة الرياضة كل يوم علاج مفيد للحفاظ على صحة سليمة، إذا ترافقت مع حمية طبية.

ومن مشاهير برج السرطان نوال الزغبي 

حظك اليوم برج الأسد 

مهنيًا: يبدأ الشهر بالتخلص من بعض الحساسيات والنعرات، ويجعلك مطمئنًا وميالًا إلى السكينة والتغلب على الثورة في داخلك.

عاطفيًا: عليك أن تهتم أكثر بأسرار الحبيب ولا تنشرها، فهي تتعلق بكما وحدكما.

صحيًا: لا تتوقف عن ممارسة الرياضة، فأنت الخاسر ولا سيما أنك تستفيد منها كثيرًا.

ومن مشاهير برج الأسد الفنان رشدي أباظة 

حظك اليوم برج العذراء

مهنيًا: يبدأ الشهر بوضع مطمئن، فتفرح بعلاقة جديدة وتتمتع بأوقاتك وتلتقي من يثير اهتمامك وانتباهك وتكون سعيدًا جدًا.

عاطفيًا: مسائل شخصية مربكة تشتّت أفكارك، وقد يحصل ذلك من خلال مشكلة للشريك العزيز عليك.

صحيًا: تثير مسألة صحية دقيقة انتباهك إلى أنك مهمل بحق وضعك الصحي، فتقرر الاهتمام به.

ومن مشاهير برج العذراء خالد النبوي 

حظك اليوم برج الميزان

مهنيًا: ترتاح للتجاوب من قبل بعض الزملاء، وتتاخ لك ظروف جيدة جدًا للقاء بعض الجماعات التي تسعى إليها.

عاطفيًا: أنت تحسن التحكّم في عواطفك  تجاه الشريك، وطيبة قلبك تكون محل تقدير من قبل الشريك وتجذبه باتجاهك أكثر فأكثر.

صحيًا: فصل الصيف الأجمل للقيام بالمشاريع الرياضية والترفيهية المفيدة للصحة.

ومن مشاهير برج الميزان ويل سميث 

 

حظك اليوم برج العقرب

مهنيًا: حاذر بعض الوصوليين المستفدين من أوضاعك والذين يبتزّونك، وكن متعاونًا ولا تتذمّر وابتعد عن الانتقاد وتوجيه الملامة والانفعالات.

عاطفيًا: لماذا ترفض ما يطلبه منك الشريك مع علمك اليقين بأنه محقّ في طلبه؟ لست على حقّ دائمًا، فخفّف من تعجرفك واصغِ إلى الآخرين.

صحيًا: أنت صاحب تنظيم في كل شيء، لكنك مهمل بحق صحتك، وهذه نقطة ضعف تسجل عليك.

ومن مشاهير برج العقرب الفنانة صباح 

حظك اليوم برج القوس 

مهنيًا: أدعوك الى الهدوء لأن الحظ يعطيك فرصة جديدة في مجال عملك، كما يعطيك منحة أو مكافأة.

عاطفيًا: عليك أن تستثمر علاقاتك الجيّدة بالشريك لتعزيز موقعك في قلبه وازدياد ثقته بك.

صحيًا: من الأفضل لك التخلّي عن هموم العمل اليومية وتمضية فترة نقاهة في قريتك النائية.

من مشاهير برج القوس تايلور سويفت

حظك اليوم برج الجدي 

مهنيًا:  تشعر بالانسجام مع نفسك ومع المحيط، وتبدو متحمّساً لكل ما يروقك ويروق كل إنسان مختلف أو متميّز عن الآخرين.

عاطفيًا: بعض المشاحنات بسبب طباعك المتقلّبة وتسارع الى اتّهام الحبيب زورًا وتندم لاحقًا على تسرّعك وعلى ما سببت له من أذى معنوي.

صحيًا: حالات الانفعال التي تنتابك بين حين وآخر سببها الإرهاق النفسي والجسدي.

ومن مشاهير برج الجدي برادلي كوبر

حظك اليوم برج الدلو

مهنيًا: تشعر بالكآبة أو بالرغبة في الاستسلام، أنصحك بطرد الأفكار السود وعدم التقصير في أدائك مهما كانت نفسيتك مُتعبة.

عاطفيًا: النقاشات هذا اليوم قد تحمل أزمة أو تدهوراً في العلاقة ولا سيّما إذا كانت هذه الاخيرة متأرجحة أو جديدة.

صحيًا: يحسدك المحيطون بك على الرشاقة التي تتمتع بها، هذا كله بفضل ممارسة الرياضة بانتظام.

ومن مشاهير هذا البرج رمضان صبحي

حظك اليوم برج الحوت 

مهنيًا: .سارع إلى استغلال الفرص التي تتوافر، أرى إيجابيات باتجاهك، وعروضًا جيدة وآفاقًا لافتة.

عاطفيًا: لا خوف على عواطفك وآمالك من الخيبة فالوضع مستقر نسبيًا ويميل الى الوضوح والانقشاع.

صحيًا: تبحث في كتب طب الأعشاب عن الأنواع التي تساعدك على التخلص من الغازات.

ومن مشاهير هذا البرج هيفاء وهبي

خبيرة الأبراج وعالمة الفلك خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأحد 1 أغسطس 2021 جميع الأبراج الفلكية لأبراج الفلكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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