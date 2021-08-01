حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الأحد 1 أغسطس 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 1 أغسطس 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل

مهنيًا: ربما تحل مكان أحد المسؤولين، وتستقطب الإعجاب والاحترام، تقدم أفكارًا براقة وتتواصل مع المحيط المهني بنجاح.

صحيًا: تتقبل النصائح الغذائية بكل طيبة خاطر وتعمل على تنفيذها بحذافيرها.

عاطفيًا: تسير الأمور مع الحبيب بشكل رائع وذلك يعود بشكل رئيسي إلى مزاجك الرصين وطباعك المرنة.

ومن مشاهير برج الحمل إيما واتسون

حظك اليوم الث ور

مهنيًا: تكون على استعداد للبدء بالتخطيط لمشاريع مقبلة، فتسير الأمور كما هو متوقّع لها، ومفاجآت ضخمة وجيدة تتلقاها.

عاطفيًا: تقلق بسبب تغير الحبيب معك خلال هذه الفترة، ولا تتجاهل نصائحه لك واستمع منه.

صحيًا: استمتع بوقتك قدر الإمكان واستفد من كل لحظة فرح لتتناسى الضغوط عليك.

ومن مشاهير برج الثور الفنان حسن الرداد

حظك اليوم الجوزاء

مهنيًا: من المحتمل ان تعاني مشاكسات ومماحكات، قد يخيبك العمل كما الصداقات، لا تجازف ولا تُبح بأسرارك.

عاطفيًا: اهتم بمشاعر الحبيب ولا تسبب له الإحراج أمام الآخرين لأن ذلك يترك لديه انطباعًا سيئًا عنك.

صحيًا: كل ما تقوم به على الصعيد الرياضي مفيد، سرعان ما تغير نظرتك إلى الرياضة.

ومن مشاهير برج الجوزاء الفنان محمود عبد العزيز

حظك اليوم برج السرطان

مهنيًا: قد تستاء من عدم تجاوب شخص تصبو إليه، أو ترتاب من برودة في التصرفات أو غياب قسري أو مفتعل هذا الوقت.

عاطفيًا: لا تعرف كيف تحدد طبيعة علاقتك بالحبيب، وتحاول البحث عن طريقة تكون ناجحة.

صحيًا: ممارسة الرياضة كل يوم علاج مفيد للحفاظ على صحة سليمة، إذا ترافقت مع حمية طبية.

ومن مشاهير برج السرطان نوال الزغبي

حظك اليوم برج الأسد

مهنيًا: يبدأ الشهر بالتخلص من بعض الحساسيات والنعرات، ويجعلك مطمئنًا وميالًا إلى السكينة والتغلب على الثورة في داخلك.

عاطفيًا: عليك أن تهتم أكثر بأسرار الحبيب ولا تنشرها، فهي تتعلق بكما وحدكما.

صحيًا: لا تتوقف عن ممارسة الرياضة، فأنت الخاسر ولا سيما أنك تستفيد منها كثيرًا.

ومن مشاهير برج الأسد الفنان رشدي أباظة

حظك اليوم برج العذراء

مهنيًا: يبدأ الشهر بوضع مطمئن، فتفرح بعلاقة جديدة وتتمتع بأوقاتك وتلتقي من يثير اهتمامك وانتباهك وتكون سعيدًا جدًا.

عاطفيًا: مسائل شخصية مربكة تشتّت أفكارك، وقد يحصل ذلك من خلال مشكلة للشريك العزيز عليك.

صحيًا: تثير مسألة صحية دقيقة انتباهك إلى أنك مهمل بحق وضعك الصحي، فتقرر الاهتمام به.

ومن مشاهير برج العذراء خالد النبوي

حظك اليوم برج الميزان

مهنيًا: ترتاح للتجاوب من قبل بعض الزملاء، وتتاخ لك ظروف جيدة جدًا للقاء بعض الجماعات التي تسعى إليها.

عاطفيًا: أنت تحسن التحكّم في عواطفك تجاه الشريك، وطيبة قلبك تكون محل تقدير من قبل الشريك وتجذبه باتجاهك أكثر فأكثر.

صحيًا: فصل الصيف الأجمل للقيام بالمشاريع الرياضية والترفيهية المفيدة للصحة.

ومن مشاهير برج الميزان ويل سميث

حظك اليوم برج العقرب

مهنيًا: حاذر بعض الوصوليين المستفدين من أوضاعك والذين يبتزّونك، وكن متعاونًا ولا تتذمّر وابتعد عن الانتقاد وتوجيه الملامة والانفعالات.

عاطفيًا: لماذا ترفض ما يطلبه منك الشريك مع علمك اليقين بأنه محقّ في طلبه؟ لست على حقّ دائمًا، فخفّف من تعجرفك واصغِ إلى الآخرين.

صحيًا: أنت صاحب تنظيم في كل شيء، لكنك مهمل بحق صحتك، وهذه نقطة ضعف تسجل عليك.

ومن مشاهير برج العقرب الفنانة صباح

حظك اليوم برج القوس

مهنيًا: أدعوك الى الهدوء لأن الحظ يعطيك فرصة جديدة في مجال عملك، كما يعطيك منحة أو مكافأة.

عاطفيًا: عليك أن تستثمر علاقاتك الجيّدة بالشريك لتعزيز موقعك في قلبه وازدياد ثقته بك.

صحيًا: من الأفضل لك التخلّي عن هموم العمل اليومية وتمضية فترة نقاهة في قريتك النائية.

من مشاهير برج القوس تايلور سويفت

حظك اليوم برج الجدي

مهنيًا: تشعر بالانسجام مع نفسك ومع المحيط، وتبدو متحمّساً لكل ما يروقك ويروق كل إنسان مختلف أو متميّز عن الآخرين.

عاطفيًا: بعض المشاحنات بسبب طباعك المتقلّبة وتسارع الى اتّهام الحبيب زورًا وتندم لاحقًا على تسرّعك وعلى ما سببت له من أذى معنوي.

صحيًا: حالات الانفعال التي تنتابك بين حين وآخر سببها الإرهاق النفسي والجسدي.

ومن مشاهير برج الجدي برادلي كوبر

حظك اليوم برج الدلو

مهنيًا: تشعر بالكآبة أو بالرغبة في الاستسلام، أنصحك بطرد الأفكار السود وعدم التقصير في أدائك مهما كانت نفسيتك مُتعبة.

عاطفيًا: النقاشات هذا اليوم قد تحمل أزمة أو تدهوراً في العلاقة ولا سيّما إذا كانت هذه الاخيرة متأرجحة أو جديدة.

صحيًا: يحسدك المحيطون بك على الرشاقة التي تتمتع بها، هذا كله بفضل ممارسة الرياضة بانتظام.

ومن مشاهير هذا البرج رمضان صبحي

حظك اليوم برج الحوت

مهنيًا: .سارع إلى استغلال الفرص التي تتوافر، أرى إيجابيات باتجاهك، وعروضًا جيدة وآفاقًا لافتة.

عاطفيًا: لا خوف على عواطفك وآمالك من الخيبة فالوضع مستقر نسبيًا ويميل الى الوضوح والانقشاع.

صحيًا: تبحث في كتب طب الأعشاب عن الأنواع التي تساعدك على التخلص من الغازات.

ومن مشاهير هذا البرج هيفاء وهبي