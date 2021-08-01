حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الأحد 1 أغسطس 2021
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 1 أغسطس 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:
حظك اليوم برج الحمل
مهنيًا: ربما تحل مكان أحد المسؤولين، وتستقطب الإعجاب والاحترام، تقدم أفكارًا براقة وتتواصل مع المحيط المهني بنجاح.
صحيًا: تتقبل النصائح الغذائية بكل طيبة خاطر وتعمل على تنفيذها بحذافيرها.
عاطفيًا: تسير الأمور مع الحبيب بشكل رائع وذلك يعود بشكل رئيسي إلى مزاجك الرصين وطباعك المرنة.
ومن مشاهير برج الحمل إيما واتسون
حظك اليوم الثور
مهنيًا: تكون على استعداد للبدء بالتخطيط لمشاريع مقبلة، فتسير الأمور كما هو متوقّع لها، ومفاجآت ضخمة وجيدة تتلقاها.
عاطفيًا: تقلق بسبب تغير الحبيب معك خلال هذه الفترة، ولا تتجاهل نصائحه لك واستمع منه.
صحيًا: استمتع بوقتك قدر الإمكان واستفد من كل لحظة فرح لتتناسى الضغوط عليك.
ومن مشاهير برج الثور الفنان حسن الرداد
حظك اليوم الجوزاء
مهنيًا: من المحتمل ان تعاني مشاكسات ومماحكات، قد يخيبك العمل كما الصداقات، لا تجازف ولا تُبح بأسرارك.
عاطفيًا: اهتم بمشاعر الحبيب ولا تسبب له الإحراج أمام الآخرين لأن ذلك يترك لديه انطباعًا سيئًا عنك.
صحيًا: كل ما تقوم به على الصعيد الرياضي مفيد، سرعان ما تغير نظرتك إلى الرياضة.
ومن مشاهير برج الجوزاء الفنان محمود عبد العزيز
حظك اليوم برج السرطان
مهنيًا: قد تستاء من عدم تجاوب شخص تصبو إليه، أو ترتاب من برودة في التصرفات أو غياب قسري أو مفتعل هذا الوقت.
عاطفيًا: لا تعرف كيف تحدد طبيعة علاقتك بالحبيب، وتحاول البحث عن طريقة تكون ناجحة.
صحيًا: ممارسة الرياضة كل يوم علاج مفيد للحفاظ على صحة سليمة، إذا ترافقت مع حمية طبية.
ومن مشاهير برج السرطان نوال الزغبي
حظك اليوم برج الأسد
مهنيًا: يبدأ الشهر بالتخلص من بعض الحساسيات والنعرات، ويجعلك مطمئنًا وميالًا إلى السكينة والتغلب على الثورة في داخلك.
عاطفيًا: عليك أن تهتم أكثر بأسرار الحبيب ولا تنشرها، فهي تتعلق بكما وحدكما.
صحيًا: لا تتوقف عن ممارسة الرياضة، فأنت الخاسر ولا سيما أنك تستفيد منها كثيرًا.
ومن مشاهير برج الأسد الفنان رشدي أباظة
حظك اليوم برج العذراء
مهنيًا: يبدأ الشهر بوضع مطمئن، فتفرح بعلاقة جديدة وتتمتع بأوقاتك وتلتقي من يثير اهتمامك وانتباهك وتكون سعيدًا جدًا.
عاطفيًا: مسائل شخصية مربكة تشتّت أفكارك، وقد يحصل ذلك من خلال مشكلة للشريك العزيز عليك.
صحيًا: تثير مسألة صحية دقيقة انتباهك إلى أنك مهمل بحق وضعك الصحي، فتقرر الاهتمام به.
ومن مشاهير برج العذراء خالد النبوي
حظك اليوم برج الميزان
مهنيًا: ترتاح للتجاوب من قبل بعض الزملاء، وتتاخ لك ظروف جيدة جدًا للقاء بعض الجماعات التي تسعى إليها.
عاطفيًا: أنت تحسن التحكّم في عواطفك تجاه الشريك، وطيبة قلبك تكون محل تقدير من قبل الشريك وتجذبه باتجاهك أكثر فأكثر.
صحيًا: فصل الصيف الأجمل للقيام بالمشاريع الرياضية والترفيهية المفيدة للصحة.
ومن مشاهير برج الميزان ويل سميث
حظك اليوم برج العقرب
مهنيًا: حاذر بعض الوصوليين المستفدين من أوضاعك والذين يبتزّونك، وكن متعاونًا ولا تتذمّر وابتعد عن الانتقاد وتوجيه الملامة والانفعالات.
عاطفيًا: لماذا ترفض ما يطلبه منك الشريك مع علمك اليقين بأنه محقّ في طلبه؟ لست على حقّ دائمًا، فخفّف من تعجرفك واصغِ إلى الآخرين.
صحيًا: أنت صاحب تنظيم في كل شيء، لكنك مهمل بحق صحتك، وهذه نقطة ضعف تسجل عليك.
ومن مشاهير برج العقرب الفنانة صباح
حظك اليوم برج القوس
مهنيًا: أدعوك الى الهدوء لأن الحظ يعطيك فرصة جديدة في مجال عملك، كما يعطيك منحة أو مكافأة.
عاطفيًا: عليك أن تستثمر علاقاتك الجيّدة بالشريك لتعزيز موقعك في قلبه وازدياد ثقته بك.
صحيًا: من الأفضل لك التخلّي عن هموم العمل اليومية وتمضية فترة نقاهة في قريتك النائية.
من مشاهير برج القوس تايلور سويفت
حظك اليوم برج الجدي
مهنيًا: تشعر بالانسجام مع نفسك ومع المحيط، وتبدو متحمّساً لكل ما يروقك ويروق كل إنسان مختلف أو متميّز عن الآخرين.
عاطفيًا: بعض المشاحنات بسبب طباعك المتقلّبة وتسارع الى اتّهام الحبيب زورًا وتندم لاحقًا على تسرّعك وعلى ما سببت له من أذى معنوي.
صحيًا: حالات الانفعال التي تنتابك بين حين وآخر سببها الإرهاق النفسي والجسدي.
ومن مشاهير برج الجدي برادلي كوبر
حظك اليوم برج الدلو
مهنيًا: تشعر بالكآبة أو بالرغبة في الاستسلام، أنصحك بطرد الأفكار السود وعدم التقصير في أدائك مهما كانت نفسيتك مُتعبة.
عاطفيًا: النقاشات هذا اليوم قد تحمل أزمة أو تدهوراً في العلاقة ولا سيّما إذا كانت هذه الاخيرة متأرجحة أو جديدة.
صحيًا: يحسدك المحيطون بك على الرشاقة التي تتمتع بها، هذا كله بفضل ممارسة الرياضة بانتظام.
ومن مشاهير هذا البرج رمضان صبحي
حظك اليوم برج الحوت
مهنيًا: .سارع إلى استغلال الفرص التي تتوافر، أرى إيجابيات باتجاهك، وعروضًا جيدة وآفاقًا لافتة.
عاطفيًا: لا خوف على عواطفك وآمالك من الخيبة فالوضع مستقر نسبيًا ويميل الى الوضوح والانقشاع.
صحيًا: تبحث في كتب طب الأعشاب عن الأنواع التي تساعدك على التخلص من الغازات.
ومن مشاهير هذا البرج هيفاء وهبي