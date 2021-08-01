بالأسماء.. الحركة الكاملة لتنقلات ضباط المباحث بالقاهرة

جدد اللواء محمود توفيق، وزيرالداخلية، الثقة فى اللواء أشرف الجندي، مديرا لأمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مديرًا للإدارة العامة لمباحث القاهرة ، كما اختير اللواء عبدالعزيز سليم، نائبا للإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء محمد الشرقاوى نائبًا للإدارة العامة لمباحث القاهرة.

كما جرى اختيار اللواء حازم الدربي مديرًا للمباحث الجنائية، ونقل اللواء محمد رجائي من مباحث التموين بالقاهرة للعمل نائبا لمدير الإدارة العامة لمباحث التموين بالوزارة خلال الحركة العامة لضباط الشرطة 2021.

واعتمد اللواء نبيل سليم، اليوم الأحد، الحركة الداخلية لرؤساء قطاعات القاهرة، حيث تولى العميد وائل الشموتي رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة خلفا للعميد طه فوده الذي تولي منصب رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة خلفا للواء حازم الدربي الذي تولي مدير مباحث الجنائية بالقاهرة وتم تجديد الثقة للعميد محمد السيد رئيس مباحث قطاع شمال القاهرة، والعميد علي نور الدين رئيس مباحث قطاع غرب القاهرة ، والعميد عمرو إبراهيم رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة.

كما شملت التنقلات داخل المباحث بتعيين العميد عماد أبو ستيت مدير مباحث الآداب بالإدارة العامة لمباحث القاهرة، كما تم تجديد الثقة في العميد وائل نصار مدير مباحث المخدرات بالإدارة العامة لمباحث القاهرة، كما تولى العميد محمد عاكف مدير مباحث الأموال العامة خلفا للواء عبدالعزيز سليم الذي تولى نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وتجديد الثقة في اللواء علاء بشندي مدير العمليات بالقاهرة، وتصعيد اللواء محمد عبدالله النائب الأول لمدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حيث تولى مدير المباحث الجنائية بالإدارة العامة.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية حركة تنقلات الشرطة 2021 عقب اعتمادها من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وشهدت الحركة الدفع بقيادات شابة لتولي مسئولية حفظ الأمن، لتنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية تعتمد على كوادر شبابية ذات خلفيات أمنية متطورة، ويتم الاعتماد على الحاصلين على دورات تكنولوجية، تدعيمًا لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة في كل قطاعاتها.

وجدد وزير الداخلية الثقة في حركة التنقلات العامة في الشرطة لكل من اللواء عادل جعفر، مساعد الوزير للأمن الوطني، واللواء محمد منصور، مساعد الوزير لقطاع الأمن، واللواء علاء سليم، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء أسعد الذكير، مساعد الوزير لوسط الصعيد.

كما شملت الحركة تعيين كل من اللواء بهى زغلول، مدير النقل والمواصلات، واللواء عماد كدوانى، مساعد التفتيش، واللواء هشام أبوالنصر، مديرًا لأمن مطروح.

وشملت الحركة تعيين اللواء جمال نظيم، مساعد الوزير لقطاع الشئون القانونية، واللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، واللواء ناصر حريز مساعد القناة واللواء حسام الباز، مساعد الأمن المركزى، واللواء جمال نظيم مساعد القانونية، واللواء مساعد الوزير لقطاع الشئون القانونية، واللواء محمد شرباش مدير امن سوهاج، واللواء حسام الباز، مساعد للأمن المركزي.

ضخ قيادات جديدة صغيرة

واعتمدت الحركة في ملامحها الرئيسية على ضخ دماء جديدة في مراكز القيادة، وتصعيد قيادات من الصف الثاني، حيث شهدت تنقلات وترقيات قيادات وضباط وزارة الداخلية لعام 2021، ترقية وتحريك عدد من قيادات الصف الثاني والوسط بوزارة الداخلية إلى مناصب قيادية تشمل مديري أمن ومديري إدارات ومساعدي أول وزير الداخلية وعدد كبير من مساعدي الوزير.

كما ضمت حركة التنقلات نقل وندب مساعدي وزير الداخلية بمختلف القطاعات من ذوي الخبرات المتميزة، لمواجهة كل التحديات الأمنية الحالية، بالإضافة إلى تدعيم مديريات الأمن بأعداد من الضباط المتميزين وظيفيًا والمؤهلين تدريبيًا في مجالات ال