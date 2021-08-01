التحفظ على 24 ألف لتر مواد بترولية ضبطت داخل ثلاجة ومصانع كرتون بالإسكندرية

شنت إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات تفتيشية لضبط المخالفات الخاصة بتجميع المواد البترولية في نطاق دائرة قسم شرطة العامرية بدون وجه حق.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بتمكن ضباط شرطة التموين بشن حملات لضبط ثلاجات بمنطقة العامرية عقب تجميع كمية من السولار قدرها 20000 لتر مخالفا بذلك القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن وتم التحفظ على الكميات.

كما تم ضبط المسئولين عن مصانع الكرتون لتجميع كمية من السولار قدرها 4 آلاف لتر مخالفا للقوانين والقرارات المنظمة لهذا الشأن وتم التحفظ على المضبوطات.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة بإجمالى الكميات المتحفظ عليها بقصد بيعها في السوق السوداء 24000 لتر سولار، وأخطرت النيابة التحقيقات والتي قررت التحفظ عليه وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت قد قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ على 2623 لتر سولار مدعم بمنطقة برج العرب المنطقة الصناعية الثانية بمستودع سولار متوقف قبل بيعه في السوق السوداء، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بضبط 2623 لتر سولار مدعم بمنطقة برج العرب المنطقة الصناعية الثانية بمستودع سولار متوقف.

تم ضبط المسئول عن تجميعها وبمواجهته قرر الاتجار بها من خلال طلمبة بدون ترخيص وبدون الرجوع للجهات المختصة، وضبط كميات من السولار، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

وقررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، التحفظ على 500 لتر سولار مدعم قبل بيعه في السوق السوداء، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.