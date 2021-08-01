بدء محاكمة عامل متهم بتعاطي «الهيروين» في مدينة نصر

تنظرمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة عامل لإحرازة مخدر "الهيروين" بقصد التعاطي بمدينة نصر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين حسين عبد المنصف زهران، وخالد فخري الشلقامي، ومروة هشام بركات، وأمانة سر خالد عبد المنعم، ومعتز مدحت.

أدلة ثبوت وإدانة المتهمين

وأسندت النيابة العامه أدلة الثبوت والإدانة ضد "أحمد. م" ٣١ سنة عامل ومقيم بشارع أحمد الزيات بالحي السابع بمدينة نصر، أنه في يوم ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد الشاهد الأول معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر أنه نفاذا لأمر النيابة العامة ضبط المتهم وبتفتيشه عثر على المواد المخدرة المضبوطه وبمواجهته أقر بإحرازها بقصد التعاطي.

كما أوضح أمر الإحالة أن تقرير المعمل الكيماوي أثبت أن خلاصة القطعة إيرانية الشكل من المسحوق بيج اللون داخل اللفافة المضبوطة يحتوي على الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

بناءاً عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية١،٢من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم ٢ من القسم الأول من الجدول الأول الملحق بالقانون والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٧.

وأوضح أمر الإحالة أنه بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية تم إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة الاستئناف لمعاقبة المتهم أحمد مشهور عبدالرحمن طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.

عقوبة الاتجار في المخدرات

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

