الأحد 01 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف على 158 مواطنًا فى قافلة طبية بالوادى الجديد

قافلة طبية
قافلة طبية

نظم حزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق قافلة طبية مجانية بالوادي الجديد بإشراف جمال آدم، أمين الحزب بالمحافظة. 

وقال النائب محمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ عن الوادي الجديد، أمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة، في بيان السبت، إن القافلة قدمت خدماتها بقرى أسمنت بمركز الداخلة، وضمت 5 تخصصات طبية "باطنية – أطفال – جلدية – أسنان – أنف وأذن وحنجرة"، وجرى توقيع الكشف على لـ158 مواطنًا بالمجان، وإجراء تحاليل الضغط والسكر لأهالي المنطقة والقرى المجاورة لها بالتعاون مع مجموع من الأطباء الشرفاء من أبناء المركز والمحافظة وهم "الدكتور دعاء على سيد، إخصائي الأطفال، الدكتورة انتصار سيف، إخصائي الجلدية، الدكتور حسين سفينة، إخصائي الباطنية، الدكتور محمد فوزي حمودة، إخصائي الأسنان". 

أضاف عبدالغني أن تنظيم القافلة يأتي في إطار التوجهات العامة للدولة، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومن منطلق حرص الحزب بالمحافظة على صحة المواطن، للوصول بالخدمة الطبية للمناطق النائية والمحرومة.

كما شهد مركز شباب قرى القلمون بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، تنظيم ندوة تثقيفية بمقر المركز عن أهمية وفوائد لقاح فيروس "كورونا".

وقال عضو الشيوخ عن الوادي الجديد، أمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة، في بيان اليوم، إنه جرى تنظيم ندوة تثقيفية عن أهمية تلقي لقاح فيروس "كورونا" وفوائد اللقاح الطبية على الفرد والمجتمع بمقر مركز شباب قرى القلمون التابعة لمركز الداخلة بحضور رئيس الوحدة المحلية لقرى القلمون المهندس عبد الله سفينة، وسيدة إبراهيم، مسؤولة التوعية والتثقيف الصحي بالوحدة الصحية بالقرية، ولفيف من القرية والقرى المجاورة لها.

وأكد عبد الغني أن الندوة تناولت خطوات التسجيل على الموقع الإليكتروني، بهدف توعية المواطنين والتشاور مع الأسر لإزالة أي مخاوف لديها من أخذ اللقاح، وضرورة الإقبال عليه من أجل دعم الدولة في مساعيها للسيطرة على الوباء، كما أن الندوة تأتي في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن وأعضاء هيئته البرلمانية، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف جمال آدم، أمين الحزب بمحافظة الوادي الجديد.

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مستقبل وطن قافلة طبية مجانية الوادي الجديد تحاليل المبادرة الرئاسية حياة كريمه

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