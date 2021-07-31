«الإحصاء»: 274% زيادة واردات مصر من الوقود خلال شهر

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات الوقود تشكل 13.5% من جملة واردات مصر خلال شهر، والتى تضاعفت لـ 800.5 مليون دولار خلال شهر أبريل من عام 2021 مقابل 213.7 مليون دولار خلال الشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 586.8 مليون دولار.

أضاف جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه "الدستور"، أن واردات مصر من سلع وسيطة تأتى فى المرتبة الأولى بين جملة الواردات الشهرية بنسبة 32.9% بقيمة 1.9 مليار دولار خلال شهر أبريل من عام 2021 مقابل 2.1 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 239.5 مليون دولار، يليه واردات السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 17.5% بقيمة 1.033 مليار دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 1.162 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 129.5 مليون دولار.



أشار جهاز الإحصاء، إلى أن واردات المواد الخام استحوذت على 16% من جملة الواردات بقيمة 946.4 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 746.9 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 199.4 مليون دولار بنسبة 274%، وواردات السلع الاستثمارية بنسبة 11.5% بقيمة 678.3 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 710.6 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بينما سجلت واردات الطاقة الكهربائية صفر خلال شهر أبريل من عامى 2020 و2021.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن فى وقت سابق تراجع قيمة العجز فى الميـزان التجاري ل 3.1 مليار دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 3.5 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 13.3 ٪.

وارتفعت قيمـة الصـادرات بنسبة 47.4٪ حيـث بلغـت 2.84 مليار دولار خـلال شهر أبريل 2021 مقابل 1.93 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 77.2 ٪، فواكه طازجه بنسبة 60.2 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 12.0 ٪).



وارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 8.1٪ حيث بلغت 5.92 مليار دولار خلال أبريل 2021، مقابل 5.47 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (سيارات ركوب بنسبة 58.9٪، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 58.6٪ لدائن باشكالها الاوليه بنسبه 27.2 %).