نفاد تذاكر حفل النجم علي الحجار بدار أوبرا الإسكندرية

نفدت تذاكر حفل النجم علي الحجار، المقرر إقامته على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، برئاسة د.مجدى صابر، وذلك في الثامنة من مساء الأحد الموافق 22 أغسطس.

وأتاحت إدارة الأوبرا خاصية الحجز الإلكتروني، وشهدت التذاكر نسبة إقبال جماهيري كبيرة، ونفدت بعد ساعتين من طرحها بالكامل، ما أثار غضب عدد كبير من الجمهور الذى لم يلحق بالحجز، وانقسمت التذاكر إلى ثلاث فئات، الأولى بمبلغ 135 جنيهًا، الثانية بقيمة 210 جنيهات، الثالثة بمبلغ 310 جنيهات.

يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل أعمال الفنان الكبير التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد، وتنوعت ما بين الوطنية، والعاطفية، والدينية، منها: ما تمنعوش الصادقين، الليل وآخره، فى قلب الليل، يا إسكندرانى، المال والبنون، عم بطاطا، أبوالريش، أنت المدد، تجيش نعيش، على قد ما حبينا، مسألة مبدأ، لو تعرفى، غوايش، من غير ما تتكلمي، عارفه، وبوابة الحلواني.

ووضعت دار الأوبرا عددًا من الشروط لحضور الجمهور الحفل وهى:

• غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.

• الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

• الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

• ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

• غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

• غير مسموح بتحريك المقاعد.

• ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

• ارتداء الزى اللائق بالمكان (ممنوع ارتداء الشورت).

• ممنوع التصوير.

وأحيا علي الحجار، مساء أمس الأول، حفل ضخم على مسرح النافورة بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وكان الحفل كامل العدد أيضًا.

وأكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، خلال الحفل، أن القاهرة ستبقى عامرة بالإبداع الذي يعد أحد مفردات تطوير وتنمية الوطن.

أضافت "عبدالدايم"، في تصريحات أن أضواء المسارح في كافة ربوع مصر تؤكد تواصل رسالة التنوير، مشيرة إلى أن الفنون الجادة والثقافة تمثل وجدان وضمير المجتمع.