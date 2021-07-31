السبت 31 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: 594.5% زيادة فى واردات لؤلؤ وحلى من تركيا

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع واردات مصر شهريًا من تركيا بنسبة 1.3%، لتسجل 263.6 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 266.9 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 3.3 مليون دولار.
ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن واردات سيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها جاءت فى المرتبة الأولى بين واردات مصر من تركيا والتى بلغت قيمته 37.2 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 45.1 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 7.8 مليون دولار بنسبة 17.5% خلال عام، يليها واردات مراجل، آلات وأجهزة آلية بقيمة 32.4 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 25.4 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 6.9 مليون دولار بنسبة 27.3%.
وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات مصر من لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى بلغت 15.5 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 2.2 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 13.3 مليون دولار بنسبة 594.5%، كما بلغت واردات حديد وصلب – فولاذ 13.9 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 36.2 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 22.2 مليون دولار بنسبة 61.6%، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 13.8 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 12.6 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 1.1 مليون دولار بنسبة 9.4%.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن فى وقت سابق تراجع قيمة العجز فى الميزان التجاري لـ3.1 مليار دولار خلال شهر  أبريل 2021 مقابل 3.5 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 13.3٪.

وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة  47.4٪ حيـث بلغـت  2.84  مليار دولار خـلال شهر أبريل  2021 مقابل 1.93 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 77.2٪، فواكه طازجة بنسبة 60.2٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 12.0٪).

وارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 8.1 ٪ حيث  بلغت 5.92 مليار دولار خـلال شهر أبريل  2021 مقابل 5.47 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع  قيمة واردات  بعض السلع وأهمها:  (سيارات ركوب بنسبة   58.9 ٪ ، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 58.6٪ , لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 27.2%).

الاحصاء واردات مصر تركيا صادرات

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وائل لطفي

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