السبت 31 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سياسي فلسطيني: حي الشيخ جراح أمام معركة قانونية جديدة ضد الاحتلال

حي الشيخ جراح بالقدس
حي الشيخ جراح بالقدس

ثمن وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، الدور الأردني والمصري الداعم للملف الفلسطيني سواء عبر تقديم المساعدات اللوجستية أو عبر الدفاع عن قضيتهم في المحافل الدولية.

 

وتوجه الشلالدة بالشكر للأدرن لدعمها المقدسيين من أبناء حي الشيخ جراح في معركتهم القانونية القائمة عبر تقديم وثائق ملكية المنازل في الحي ترجع لتاريخ 1956 ما يدعم الموقف القانوني لأصحاب المنازل المهددة.

 

وتعليقا على ذلك قال المحلل السياسي الفلسطيني، ياسر أبو سيدو، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن حي الشيخ جراح أمام معركة قانونية جديدة، بسبب تعنت السلطات الإسرائيلية.

 

وأضاف أن السلطة الفلسطينية في رام بالله تواصل تحركاتها الحثيثة للدفاع عن الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة وخاصة في حي الشيخ جراح وحي سلوان.

 

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد جمدت قرار إخلاء منازل عدد من الفلسطينيين في حي الشيخ جراح إلى حين البت في الاستئناف المقدم من العائلات المدعومة من هيئة محامين ممثلة للسلطة الفلسطينية.

 

وأشار أبو سيدو إلى أن تحركات رام الله ساهمت في تثبيت الهدوء في حي الشيخ جراح بعد أسابيع من المواجهة اليومية مع قوات الاحتلال ما ساهم في استعادة أصحاب المتاجر والفنادق المجاورة للحي أعمالهم اليومية التي تأثرت بشكل كبير الفترة الأخيرة،.

 

وقد نقلت مصادر فلسطينية دعوات تجار البلدة القديمة ورجال الأعمال المقدسيين إلى ضرورة الضغط على إسرائيل للوقف الفوري عن ممارساتها غير القانونية بحقهم مؤكدين في الوقت ذاته حاجتهم الماسة الى استئناف أعمالهم وإنهاء الاشتباكات اليومية مع قوات الاحتلال.

 

ومن المتوقع أن تنظر المحكمة الإسرائيلية العليا-الجهة القضائية الأعلى في إسرائيل- في الطعون المقدمة من عائلات، الجاعوني، واسكافي، والكرد في الثاني من أغسطس، وسط توقعات بأن يتم تمجيد كل قرارات الإخلاء بحق السكان إلى أجل غير معلوم.

 

وحذرت الخارجية الفلسطينية في وقت سابق الجانب الإسرائيلي من أي قرارات أحادية في القدس الشرقية المحتلة من شأنها أن تقوض السلام في المنطقة، داعية الى الوقف الفوري لكل أشكال التمييز العنصري ضد المقدسيين والدفع باتجاه استعادة الفلسطينيين في الداخل المحتل لحياتهم الطبيعية التي تأثرت بشكل كبير اثر موجة التصعيد الأخيرة.

فلسطين القدس حي الشيخ جراح الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

شكرى: نثق فى حكمة القيادة التونسية.. ويجب احترام إرادة الشعب

بسبب ختم النسر.. «التعليم» تحيل لجنة امتحان الاستاتيكا للتحقيق

«الإحصاء»: 274% زيادة واردات مصر من الوقود خلال شهر

أول ظهور لـ«نيللي كريم» بصحبة هشام عاشور قبل زفافهما

موقع وزارة الصحة لحجز لقاح كورونا للمسافرين

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره الجزائري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أموال تونس المنهوبة

محمد مرعي

تونس وخطورة الحلول الوسط مع الإخوان

د.أحمد الخميسى

ميلانى كلاين.. الحب والكراهية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «2»

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

ماجد حبته

عودة مُربكة.. وأحلام مرتبكة!

مؤمن المحمدي

تمصير الكورة

بسنت حسن

الإجابة مصر

صور

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل تحركات إسرائيل على الحدود الشمالية

مستشار الرئاسة الفلسطينية يستنكر منع الاحتلال الفعاليات السلمية في القدس

«فتح»: الأيام المقبلة ستكون حاسمة ولن نتحمل ممارسات الاحتلال الإسرائيلى