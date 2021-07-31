سارة نخلة تخسر قضاياها ضد زوجها السابق أحمد عبدالله محمود

خسرت الفنانة سارة نخلة قضاياها ضد زوجها الفنان أحمد عبدالله محمود حيث إن الثنائي انفصلا منذ فترة وحدثت بينهما العديد من المشاكل والأزمات التي وصلت للمحاكم بينهما ولم تنته حتى الآن.

بداية الأزمة بحصول سارة نخلة بحكم حبس عامين لزوجها السابق، فكانت سارة نخلة قد حصلت من قبل علي حكم حبس لمدة عامين على الفنان أحمد عبدالله محمود، وذلك لعدم سداده وصل أمانة ولكن محامي أحمد عبدالله استأنف على الحكم كما قامت سارة نخلة برفع قضية خلع ولكن من الواضح أن جميع قضاياها ضد زوجها حُكمت لصالحه.

أحمد عبدالله محمود يكشف بطلان قضايا زوجته السابقة ضده

وكشف الفنان أحمد عبدالله محمود في منشور عبر حسابه الرسمي علي فيسبوك منذ قليل خسارة زوجته السابقة كل القضايا التي رفعتها ضده، حيث كتب "شكر وتقدير وعرفان للقضاء المصري الشامخ الذى أيد الحق وأزهق الباطل حيث رفضت محكمة النقض الموقرة القضايا المنسوبة إليّ والمرفوعة ضدي باطلًا من زوجتي السابقة".

أحمد عبدالله محمود يتوجه بالشكر لمحاميه وعائلته

وأضاف: "وبهذه المناسبة أجدد الشكر والتقدير لكل من أيدنى ووقف بجواري لرفع الظلم عني في هذه المحنة وأخص بالشكر المستشار أحمد سلامة المحامى وفريق الدفاع معه وكل الشكر والتقدير لأمي وخالتي وأشكر الله بانتمائي لهذه العائلة المحترمة والقادم أحلى بإذن الله".

آخر أعمال أحمد عبدالله محمود في رمضان

يشار إلي أن آخر أعمال الفنان أحمد عبدالله محمود مشاركته في موسم رمضان الماضي بمسلسل "النمر" مع الفنان محمد إمام حيث حقق المسلسل نجاحًا جماهيريًا كبيرّا وكان من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، وشارك فيه عدد كبير من النجوم على رأسهم هنا الزاهد ونرمين الفقي ومحمد رياض وبيومي فؤاد.