«ولدت في طنطا».. معلومات عن الفنانة الكويتية انتصار الشراح

حزن كبير أصاب الكويتيون اليوم عقب وفاة انتصار الشراح، الفنانة الكويتية التي لها نصيب كبير من المحبة في قلوب كل الكويتين، حيث توفت اليوم بعد صراع مع المرض، ونعاها العالم العربي بكلمات مؤثرة.. فمن هي انتصار الشراح؟ وهو ما ترصده “الدستور” في السطور التالية:

- وُلدت انتصار الشراح في طنطا بمصر في 5 نوفمبر 1962.

- انتقلت بعدها مع أسرتها إلى بلدها الأصل الكويت، وتحديداً إلى منطقة الشعب، كونها كويتية ولها أصول مصرية أيضاً.

- التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت، وكانت من أبرز طلاب دفعتها.

- شاركت عام 1961 في مسرحية "صقر قريش" الذي يعتبر أول ظهور مسرحي لها بعد التخرج.

- دخلت عالم الفن عبر الفرق الغنائية في نهاية السبعينيات، وساعدها على ذلك صلة القرابة التي جمعتها مع الفنانة الراحلة مريم الغضبان.

- شاركت عام 1981 في مسرحية "باي باي لندن" الشهيرة من بطولة النجم عبد الحسين عبد الرضا، الذي منحها هذه الفرصة الذهبية، والفنان الراحل غانم الصالح، فكانت الانطلاقة الفعلية لمسيرتها في مجال التمثيل بفضل شعبية ونجاح هذه المسرحية.

- ظهرت في العام التالي لأول مرة على الشاشة الصغيرة عبر مسلسل "خرج ولم يعد".

- شاركت عام 1983 بمسرحيتي "تسمح تضحك" الكوميدية و"سندريلا"، ثم بمسلسل "الأسوار"، ويلتها مسرحية " الإنسان الآلي" عام 1985.

- قامت خلال مسيرتها بعمل إخراجي وحيد، وشاركت بأكثر من 100 عمل فني في التلفزيون والمسرح.

- في رصيدها الفني 55 مسرحية، وأكثر من 81 مسلسلاً، و14 برنامجاً كوميدياً.

- لم تكن راضية عن الأجر الذي تحصل عليه، لأنه لا يتناسب مع خبرتها الفنية الكبيرة، موضحةً السبب وراء ذلك، وهو أن المنتجين كانوا يقولون لها إنه ليس لديها عدد كبير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

- أكدت في أكثر من لقاء أنها لا تحب "السوشيال ميديا".