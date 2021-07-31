محافظ القاهرة يتابع إزالة سوق الخميس العشوائى بحى المطرية

شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على متابعة المحاور الرئيسية بالأحياء ومنع الإشغالات بها ومواجهتها بكل قوة وحسم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

إزالة سوق الخميس العشوائى بحى المطرية

وكلف اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بمراجعة الأسواق العشوائية بالأحياء والمرور عليها بشكل دوري، وفي نفس السياق وفي إطار الجهود المبذولة من مسئولي حي المطرية لتنفيذ توجيهات اللواء محافظ القاهرة بضرورة القضاء على الإشغالات، شن حي المطرية حملة بناء على تعليمات اللواء حسام لبيب محمد رئيس حي المطرية.

وقامت شرطة مرافق الحي وإدارة الإشغالات بحملة على شارع الحرية وشارع العقاد وشارع طه قنديل منطقة سوق سوق الخميس القديم ومنع تواجد سوق الخميس الأسبوعي.

آخر تطورات مدينة معا

كان تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الأعمال الجارية "بمدينة معًا" بديل العشوائيات بحي السلام ثان يرافقه المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، ومشروع "معًا" هو أحد المشروعات التي تنفذها الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني لتكون سكنًا لقاطني المناطق العشوائية غير الآمنة بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات ومؤسسة "معًا".

وأكد محافظ القاهرة أنه يجري حاليًا الأعمال النهائية بالمدينة مشيرًا إلى أن هذا المشروع هو أحد المشروعات التي تبرز اهتمام الدولة بالمواطن وحرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية له؛ مما يسهم في خلق جيل قوي نفسيًا وبدنيًا ويعمق لديه قيم الانتماء وهو الشعار الذي تحمله مدينة "معًا.. بناء الإنسان قبل المكان".

وأكد محافظ القاهرة أن سعي الدولة لخلق مجتمع متكامل لمواطني المناطق العشوائية أصبح واقعًا ملموسًا يتجسد فى عدد من المشروعات كالأسمرات وأهالينا وروضة السيدة والمحروسة.

وطالب محافظ القاهرة بسرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية بالمشروع مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ كامل الوحدات السكنية وشبكات المرافق (مياه وصرف صحي وغاز وتليفونات وطرق)، كما تم تنفيذ أعمال الأرصفة والبلدورات وطرق الانترلوك وأعمدة الإنارة والبرجولات.

وتفقد المحافظ خلال الجولة منطقة الورش والمسجد ودار المناسبات والمركز الصحى وعددا من الوحدات السكنية الجارى تأثيثها.

ويضم مشروع "معًا" 134 عمارة على مساحة 61.8 فدان بإجمالي 4416 وحدة سكنية، ويضم عدة خدمات تشمل مدرستين للتعليم الأساسي والثانوي وحضانات ومسجد، ومبنى للورش الخدمية يضم 60 ورشة والتي تضمن توفير فرص عمل لسكان الحي الجديد، ومبنى متعدد الأغراض يضم مركز ثقافي و3 سينما ومسرح يسع 700 كرسي ، ونقطتي إسعاف وإطفاء، ومناطق خضراء، وجار حاليًا إنشاء الكنيسة ومركز الشباب ومنطقة المطاعم والمول التجاري ودار للأيتام ورعاية كبار السن ووحدة صحية.