السبت 31 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

«رجوى»: نطالب المجتمع الدولى بالتحرك ضد قوانين تقييد الإنترنت بإيران

مريم رجوي
مريم رجوي

دعت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، اليوم السبت، الهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان والمنظمات الدولية إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع تعطيل الإنترنت في إيران.

 

وقالت رجوي، زعيمة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، عبر حسابها على "تويتر": "من خلال قطع الإنترنت، يريد المرشد علي خامنئي منع انضمام أصوات المواطنين المنتفضين معاً وإيصال هذا الصوت إلى العالم"، وفقًا للعربية نت.

 

وأضافت: "لكن بالفعل بلغ السیل الزبی، ولا مفر لنظام الملالي من السقوط المحتوم".

 

وكانت منظمة العفو الدولية قد أفادت الخميس الماضي، بأن السلطات في إيران عملت على تعطيل الإنترنت عندما اندلعت احتجاجات نقص المياه في الأهواز بجنوب غرب إيران فيما يمثل انتهاكاً خطيراً للحق في حرية التعبير.

 

وأضافت أن السلطات في إيران لها سجل "مروع" في استخدام قطع الإنترنت للتعتيم على استخدامها "للقوة المميتة وغير المشروعة".

 

واعتبرت منظمة العفو أنه "يجب على السلطات إنهاء عمليات قطع الإنترنت المتعمدة وتعطيله" في جميع أنحاء الأهواز وإتاحة حق الناس في الاحتجاج السلمي.

 

ووافق البرلمان الإيراني، الأربعاء على مشروع "تقييد الإنترنت" في البلاد، الذي تم إرساله إلى مجلس صيانة الدستور للنظر فيه، على أن يبدأ تنفيذه على أساس تجريبي في حالة الموافقة عليه.

مريم رجوي إيران تقييد الانترنت المجتمع الدولي المعارضة الايرانية

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