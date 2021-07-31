احتفالات كبرى فى كنيسة الروم الملكيين بسبب عيد القديس إفذوكيموس

يترأس الأنبا جورج بكر، مطران كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك، على مدار اليوم احتفالات الكنيسة بحلول السبت العاشر بعيد العنصرة، أو عيد حلول الروح القدس، الذي احتفلت به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، في يونيو المنصرم.

وتحتفل كنيسة الروم الملكيين اليوم بذكرى تذكار القدّيس إفذوكيموس الصدّيق وأفذوكيموس من نبلاء كباذوكية، وكبار الموظفين فيها. عاش في البراري وانتقل إلى الله حول سنة 840.

وتقرأ الكنيسة في تلك المناسبة عدة قراءات كنسية خلال القداس الإلهي مثل: "رسالة القدّيس بولس إلى أهل رومة 33-30:15، إنجيل القدّيس متّى 4-1:18.27-24:17".

ويقرأ الانبا جورج بكر، عظة اليوم، على مسامع الشعب، من العظة السابعة من سلسلة عظات الأسقف القدّيس بَقيانُس من برشلونة عن الموعمودية وهو أسقف رومي رحل في 390، وتأتي العظة تحت شعار :"مُحَرَّرون بابن الإنسان الّذي أسلم ذاته لأيدي البشر".

وتقول: "إن كل الشعوب قد تحرّرت بواسطة ربنا يسوع المسيح من القوى التي كانت تستعبدها. نعم، إنه هو من اشترانا. وكما يقول الرسول بولس في رسالته إلى أهل كولوسي: "صَفَحَ لَنا عن جَميعِ زَلاتِنا. ومَحا ما كَانَ علَينا مِن صَكٍّ وما فيه مِن أَحْكامٍ وأَزالَ هذا الحاجِزَ مُسَمِّرًا إِيَّاه على الصَّليب، وخَلَعَ أَصحابَ الرِّئاسةِ والسُّلْطان وشَهَّرَهم فسارَ بِهِم في رَكْبِه ظافِراً"(كول 2: 13-15)، لقد حرَّر المأسورين وحطّم قيودنا كما سبق وقال داود النبي في سفر المزامير: "الرَّبُّ يَحُلُّ قُيودَ الأَسْرى الرَّبُّ يَفتَحُ عُيونَ العُمْيان الرَّبّ يُنهِضُ الرَّازِحين". ويقول أيضاً "لقد حَلَلتَ قُيودي فلَك أَذبَحُ ذَبيحَةَ الحَمْدِ وباْسمِ الرَّبِّ أَدْعو".

تضيف: "نعم لقد حُرِّرنا من قيودنا، نحن الّذين قد اجتمعنا تلبية لنداء الرّب بواسطة سر المعمودية...؛ نحن الّذين حُرّرنا بواسطة دم الرّب يسوع المسيح ودعاء اسمه القدّوس... إذاً يا أحبّائي، لقد غُسلنا لمرّة وحيدة بمياه العماد وحُرّرنا مرّة وحيدة ومرة وحيد سنُستَقبَلُ في الملكوت الأبدي. "طوبى لِمَن مَعصِيَته غُفِرَت وخَطيئَته سُتِرَت". حافظوا إذاً بشجاعة على ما حصلتم عليه، حافظوا عليه من أجل سعادتكم فلا تعودوا للخطيئة مجدَّداً، احفظوا أنفسكم أنقياء إلى يوم الرّب.