السبت 31 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ضبط 14 محاولة تهرب جمركي في سفاجا

الشحات غتوري
الشحات غتوري

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة محمد الشاذلى، من ضبط 14 محاولة تهرب جمركى لعدد من الأسلحة البيضاء والهواتف المحمولة والسجائر والشيش الإلكترونية وكمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل والملابس الجاهزة.

وأوضحت إدارة الجمارك أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بإدارة الحركة برئاسة طلعت أحمد إسماعيل، تم الاشتباه فى الأمتعة الشخصية لـ 14 راكبا قادمين من السعودية والكويت وبتفتيشها تبين وجود 19 شيشة إلكترونية و31 سيجارة إلكترونية و29 هاتف محمول ماركة أيفون وسامسونج و4 خناجر، و20 مطواه مختلفة الأشكال والأحجام، و1856 شال صوف رجالي، و2285 قطعة ملابس جاهزة جديدة متنوعة، و400 علبة بارفان ماركات عالمية، و1394 قطعة مستحضرات تجميل متنوعة، و237 راوتر مقوي شبكات، و959 علبة مكمل غذائي، و60 جركن سائل مكمل غذائي وجهاز إزالة الشعر بالليزر مخبأة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية.

وأشارت إدارة الجمارك إلى أن التعويضات الجمركية المستحقة بلغت 4 ملايين و293 ألفا و524 جنيها.

فيما قرر أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 14 محضر ضبط جمركى وحررها ياسر عز العرب بإدارة الشئون القانونية.

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