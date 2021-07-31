كريم عادل: الحكومة نجحت في الحفاظ على مكاسبها من تحرير سعر الصرف

قال الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدارسات الاقتصادية والاستراتيجية إن الحكومة نجحت في خطتها للحفاظ على مكاسب تحرير سعر الصرف.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الجنيه المصري يحقق مكاسب من قرار سعر الصرف الذي مضي عليه 4 سنوات.

وأشار عادل إلى أن الحكومة تعمل على تنمية مناخ الأعمال عبر عدة قرارات مهمة ساهمت في تنمية مناخ العمل في مصر مؤخرا، موضحا أن الحكومة مهتمة باستكمال ما قامت من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

من جانبها، أكدت الحكومة أنه بعد مرور أكثر من 4 أعوام على قرار تحرير سعر الصرف، لا يزال الجنيه يواصل حصد المكاسب.

واستطاع الجنيه المصري، أن يحقق أداءً قوياً بالمقارنة مع مختلف عملات دول العالم على مدار السنوات السابقة، متجاوزاً تبعات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، وما ولدته من ضغوط على العملات الدولية، وفقاً لبيان لمجلس الوزراء، اليوم السبت.

وأشارت الحكومة ، إلى أن ذلك بدعم من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة على مدار سنوات والتي أثرت بشكل إيجابي على تحسن كافة المؤشرات الاقتصادية، من تراجع معدلات التضخم والبطالة، واستدامة معدلات النمو، الأمر الذي بات محل إشادة دولية، وساهم في تزايد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على مواصلة الجنيه المصري تحقيق مكاسب كمردود لاستمرار تحسن أداء الاقتصاد، وذلك بعد مرور أكثر من 4 سنوات على تحرير سعر الصرف.

وكشف التقريرعن أن الجنيه المصري أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً أمام الدولار خلال الفترة من 30 يونيو 2017 حتى 28 يوليو الجاري بنسبة تحسن بلغت 13.1 بالمائة، كما تحسن الدولار التايواني الجديد بنسبة 8 بالمائة، والكرونة التشيكية بنسبة 5.6 بالمائة، واليوان الصيني بنسبة 4.3 بالمائة، والبات التايلندي بنسبة 3.3 بالمائة.