رئيس جامعة طنطا: الرئيس يقود أعظم ملحمة للبناء والتنمية

شارك الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ونائبه الدكتور أحمد عطا، بمؤتمر "مصر السيسى وبناء الدولة الحديثة " والذى تنظمه جريدة الجمهورية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات ورجال المال والأعمال والشخصيات العامة.

وصرح رئيس جامعة طنطا على هامش المؤتمر بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى يقود أعظم ملحمة للبناء والتنمية فى مصر ونجح خلال ٧ سنوات فى تحقيق إنجازات ضخمة فى شتى المجالات، موضحًا أن المؤتمر يقدم توثيقا تاريخيًا لتلك الإنجازات ويبرز جهود الدولة المصرية فى التنمية الشاملة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن التجربة المصرية خلال الـ7 سنوات الأخيرة أصبحت موضع إبهار العالم فقد تجاوزت الإنجازات بل المعجزات التى تحققت خلالها فوق أرض مصر كل التوقعات والأحلام، حيث انطلقت مصر في السباق المفتوح نحو التنمية والتكنولوجيا والتقدم في القرن الحادي والعشرين بكل القوة والروح الوطنية التي تريد تحقيق المستحيلات في كل فروع التنمية والبناء وتوطين التكنولوجيا‏،‏ وحققت قطاعات الخدمات في التعليم والصحة والكهرباء والطرق والإسكان . إنجازات لم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر الحديث كله. ‏

وفي إطار منفصل، أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، فوز طلاب الجامعة بعديد المراكز المتقدمة فى مسابقة «إبداع 9» للموسم التاسع 2021، والتى نظمتها وزارة الشباب والرياضة، في المجالات العلمية والأدبية والفنية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال رئيس جامعة طنطا، إن نتائج المسابقة أسفرت عن فوز جامعة طنطا بالمركز الثالث فى مجالات العزف الجماعى "غير متخصص"، وشعر الفصحى والتصوير الزيتى والرسم الملون "غير متخصص".

وأعرب الدكتور محمود ذكى، عن سعادته البالغة بالنتائج التى حققها الطلاب وتمثيل الجامعة بصورة مشرفة، متمنيا لهم مزيدًا من النجاحات، مؤكدًا دعم الجامعة المطلق لكافة الأنشطة الطلابية واكتشاف الموهوبين، وتنمية قدراتهم فى مختلف المجالات.

ضم فريق العزف الجماعى الطلاب: جميل الجندى "طب"، أحمد عبد الهادى "تجارة"، محمود ابو العينين تجاره"، كرلس مجدى "تربية "، محمود إبراهيم "صيدلة"، محمد على "تربية"، دعاء ضياء "زراعه"، نوران مجدى "طب"، رامى سراج "تجاره" ، مريم عصام "آداب"، احمد نفادا "تربية" صبحى عبد العال "تربية"، على اشرف "تربية"، أحمد عصام "آداب" ، محمد نعيم "حقوق"، احمد توكل "طب"، محمد أشرف "طب".

كما فاز الطالب حمزة العزونى بالمركز الثالث فى مجال شعر الفصحى، والطالبة شيماء أحمد عبد الغفار السيد بالمركز الثالث فى مجال ‏التصوير الزيتى والرسم الملون غير المتخصص.