استئناف تصوير فيلم «مينى بار» لمدحت تيخا

بعد فترة توقف..

يستأنف أبطال فيلم «مينى بار» تصوير باقى مشاهده فى الديكورات الخاصة بالعمل سواء الداخلية والخارجية خلال الأيام القليلة المُقَبَّلة للانتهاء منه على مدار عدة أيام، بعد توقف دام أكثر من عام بسبب إنتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والتى أثرت على صناعة السينما فى العالم بأكمله.

وكشف النجم مدحت تيخا، بأنه يعكف حاليًا في جلسات مكثفة على طاولة العمل مع صناع الفيلم، للإتفاق المبدئي والنهائي، لاستكمال تصوير باقى مشاهد العمل ككل للانتهاء منها ومن المقرر أن يكون ذلك خلال الأيام القليلة المُقَبَّلة.

وأشار تيخا، بأن حبكة السيناريو متضمنة بعض الأغانى التى تبرز هذه الحبكة مما سيكون لها أكثر من مطرب، وترجع ذلك الفكرة على حسب رؤية وصناع هذا العمل.

وأعرب تيخا، عن سعادته الكبيرة بالتعاون مجددًا مع كل من النجم نضال الشافعي والنجمة منة فضالي ويتمنى تحقيق النجاح مكررًا، الناتج عن إيرادات وابداء رأي الجمهور والنقاد فى فيلم «زنزانة 7» الذى عرض مؤخرًا فى دور العرض السينمائى.

وعلى الجانب الآخر أكد المخرج محمد الخضرى، بأن قد انتهى فريق العمل من تصوير أكثر من 40 % من مشاهد الفيلم، وسيكون أولى مشاهد استئناف التصوير بمعظم نجوم العمل، بأحد أماكن التصوير المتفرقة قريبًا.

وتابع الخضرى ، حيث أنه يعكف حاليًا على معاينة أماكن تصوير المشاهد الجديدة وتنسيق المواعيد مع الفنانين المشاركين فى البطولة، مشيرًا بأنه يعمل على وضع خطة زمنية مجدولة للإنتهاء من تصوير العمل.

وقال الخضري، بأن فيلمه الجديد هو عمل يصنف بـ"أكشن كوميدى" متضمن بعض العوالم الخفية وغيرها وليس قصة حقيقية وإنما تم تطعيمه بأمور واقعية، مشيدًا بالتعاون مع نخبة من النجوم، فهذا دافع للمحرك الذهني والنشاط الحيوي داخل البلاتو للإخراج صورة معبرة، بما يحيطها الكفاءة والقدرة على إبراز هذه الرؤية الفنية، لتقديم وجبة فنية دسمة على طبق من ذهب للجمهور، فهو ما يجعله على موعد مع وجبة درامية متنوعة لإرضاء جميع الأذواق.

وفى سياق متصل أعرب المنتج مدحت سعد، عن استيائه من الأنباء التى ترددت بوقف عمله من الرقابة على المصنفات الفنية، من حيث تعديل الورق لعدة أسباب وفي مقدمتها، بأن الفيلم يحتوى على العديد من المشاهد التي تخدش الحياء، وتدعو إلى الرذيلة، حسب ما نشرته بعض وسائل الإعلام المصرية وغيرها.

وأوضح سعد، بأن هذا العامل ليس له دليل من الصحة، بأن استرسلت بعضها هذا الظن بسبب توقف التصوير لهذه المدة، ﻣﺠﺰﻣًﺎ على أنه يتبع كافة المعايير الأخلاقية التي لا تتعدى سياق العادات والتقاليد المصرية مشيرًا، على ما حدث فهو أمرًا طبيعيًا بأن يتم مشاهدة العمل وبعد ذلك كتابة الملاحظات الفنية على إجازة العمل فقط ليس إلا، وهذا أمر معتاد مع جميع الأعمال فبالتالى تكون العملية نسبية، مؤكدًا، بأن تم ذلك بالموافقة منذ بداية التصوير وهذا ما سيتم ملاحظته أثناء المشاهدة بإبداء رأي الجمهور والنقاد.

واستكمل سعد، بأن يرجع التأخر فى التوقيت الزمني كما استطرد البعض باستئناف التصوير، واصفًا، بأن تعرقل الصناعة السينمائية فى الآونة الأخيرة سبب رئيسى وذلك يرجع إلى إنتشار فيروس كورونا وظهور عالم المنصات الرقمية بشكل سريع ومواكب مع الكثير من الجمهور فى هذا التوقيت، نظرًا لإنخفاض معدلات التشغيل التى وصلت إلى 50% فى دور العرض قبل أن تزيد نسبة الإشغال إلى 70% فى الآونة المنقضية على خلفية إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا فهو معدل ملائم ومتناسب للتشجيع على الإستمرار قريبًا.

وكما أشاد سعد، بتعاونه مع هذه الكوكبة من النجوم بأن العمل معهم مسئولية كبيرة، لافتًا بأنه وافق على العمل بمجرد طرح وعرض الفكرة عليه لتنفيذها لاسيما ، بأنه يتخذ كافة الأساليب والتقنيات الحديثة وإجراءات السلامة والوقاية لتليق بمكانة وقيمة هؤلاء النجوم لما لهم من باع كبير فى الأجندة التاريخية لعالم الفن.

أبطال فيلم ميني بار

وجدير بالذكر بأن فيلم «مينى بار» يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم ويعد أبرزهم النجم نضال الشافعي، مدحت تيخا، صلاح عبد الله، أمينة، منة فضالي، راندا البحيري، محمد أتوكا، طاهر أبو ليلة، علاء مرسي، روان فؤاد، ياسر الزنكلوني، محمود فارس، علاء زينهم، حسن عبد الفتاح، صبرى عبد المنعم، إبراهيم المصري، إبرام سمير، أحلام حجي، الكابتن لوشا، المطرب العراقى محمد السالم، بسام كارم، ماجد إسكندر، محمد السني وآخرين ومجموعة من ضيوف الشرف ويعد أبرزهم النجم ميدو عادل، ياسر على ماهر، والفنان الراحل فايق عزب رحمه الله وهو من إنتاج شركة “آرت ميوزيك” للإنتاج الفني والسينمائي والتوزيع لمالكها المنتج مدحت سعد ومنتج فنى رأفت حسن وعلاقات عامة إيمي يوسف ومدير تنفيذي محمد عبد الغفار وستايلست أيمن بخيت ومن سيناريو وحوار طارق رمضان ومن إخراج محمد الخضرى وإشراف عام على الإخراج للمخرج عادل الأعصر.