الرئيس العراقى يشيد بنتائج الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة

أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية العراقية برهم صالح فى بيان له اليوم، بأن الرئيس استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبحث معه مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والصحية والاقتصادية في البلاد.

وأوضح البيان أن الكاظمي اطلع الرئيس صالح على نتائج زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة ومخرجات الحوار الاستراتيجي"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأشار البيان الى أن رئيس الجمهورية أشاد بنتائج الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة والجهود المتميزة للكاظمي والوفد الحكومي المفاوض في هذا الصدد.

وأكد الرئيس العراقى أهمية تكاتف القوى الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار وتعزيز السيادة العراقية والمصالح العليا للبلد.

وتابع البيان أن الجانبين أكدا أهمية حماية أمن واستقرار المواطنين وملاحقة فلول داعش التي تسعى لزعزعة الاستقرار في بعض المدن، وقطع الطريق أمام محاولاته الإجرامية لاستهداف أمن المواطنين، وتوفير كل الدعم للقوات الأمنية في القيام بمهامها الجسام.

ولفت البيان الى أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية الانتخابات المقبلة وإجرائها في موعدها المقرر في أكتوبر المقبل، مع توفير كافة مستلزمات إجرائها الضامنة لمعايير النزاهة والعدالة في مختلف مراحلها، وبما يحقق الإرادة الحقيقية للناخبين في اختيار ممثليهم بعيدا عن التزوير والتلاعب، ويحقق المشاركة الواسعة فيها.

من جانب اخر، صرح وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم، بأنّ خطر تنظيم داعش لا يزال قائما "فكرا وتنظيما، مع الأخذ بنظر الاعتبار وجوده في العراق وسورية وتنظيمات إرهابيّة أخرى تسعى إلى التنقل عبر الحدود الوطنية".

وقال الوزير حسين، خلال لقائه رئيس مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، المندوب الدائم لفرنسا نيكولاس دي ريفيل، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إنّ الحكومة العراقيَّة حريصة على التعاون مع المجتمع الدوليّ في مجال مُكافحة الإرهاب، حسب بيان لوزارة الخارجية العراقية اليوم.

وأضاف أن مخرجات الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة تضمنت انسحاب القوات القتالية الأمريكية من العراق بحلول نهاية العام الحالي، على أنّ يستمر التعاون في مجالات التدريب والمشورة لتعزيز قدرات القوات الأمنيّة العراقيَّة في مُكافحة الإرهاب.