تدفقات تشيكية خلال الموسم الصيفي على مقاصد مصر السياحية

يشهد السوق التشيكى خلال الفترة القبلة زيادة في أعداد السائحين الوافدين منهم على المقاصد السياحية المختلفة، فسيتم التشغيل خلال الأسبوع الجارى 16 رحلة من مطار براغ إلى مطار مرسى علم إضافة إلى توافد رحلات مباشرة من التشيك الى مطارى الغردقة وشرم الشيخ، كا تشهد الحجوات السياحية ارتفاعا من جانب سائحو التشيك على القاصد السياحية المصرية.

ويشير طارق شلبى، رئيس جعية مستثمرى السياحة بمرسى علم، إلى أن التشيك من الدول الرئيسية التى تصدر الحركة السياحية الى مصر فى التوقيت الحالى وأنه من الأسواق الواعدة سياحيًا، كما أنه من أولى الأسواق السياحية التي جاءت إلى مصر بعد استئناف الحركة السياحية فى يوليو الماضى، كما أن السائح الأوكرانى لديه شغف كبير بالمقصد المصري.

وقامت الخارجية المصرية بدور كبير فى استعادة الحركة السياحية من التشيك، خاصة تلك التي قام بها سعيد هندام، سفير مصر ببراغ، الذى عرف التشيك بالإجراءات الاحترازية التى نفذتها الدول لاستئناف الحركة السياحية.

يأتى ذلك بعد التقرير الذي نشره موقع Prague Morning التشيكي، الذى أكد احتلال مصر المرتبة الثانية في قائمة الوجهات السياحية المفضلة لدى المواطن التشيكي لصيف 2021 وذلك نقلاً عن التقرير الذي أعده محرك البحث جوجل عن أفضل 5 وجهات سياحية يبحث عنها المواطن التشيكي لقضاء إجازته خلال 2021، حيث حصدت مصر 21.845 عملية بحث على موقع جوجل خلال شهور الربيع.

وأشار موقع Prague Morning التشيكي إلى أن مصر وجهة سياحية فريدة من نوعها، حيث يمكن للزائر مشاهدة آثارها والتعرف على حضارتها العريقة والمدن النابضة بالحياة وساحل البحر الأحمر الخلاب.

ونظمت هيئة تنشيط مؤخرًا زيارة تعريفية لعدد من المدونيين التشيك المؤثرين على مواقع التواصل وقاموا بزيارة مدينة الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وقاموا بتوثيق زياراتهم بالصور والفيديوهات التى قاموا برفعها على منصاتهم الشخصية بمواقع التواصل لتشجيع متابعيهم على الزيارة.