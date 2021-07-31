6 حالات غش.. تفاصيل امتحاني «الأحياء» و«الاستاتيكا» للثانوية العامة اليوم

أدى 292 ألف و428 طالبا وطالبة "بالشعبة العلمية/علوم" امتحان مادة "الأحياء"، كما أدى 100 ألف و453 طالبا وطالبة "بالشعبة العلمية/الرياضيات" امتحان مادة الرياضيات التطبيقية " الاستاتيكا"، في اليوم الخامس عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، مشددًا على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الخامس عشر سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتقدم الدكتور رضا حجازى بخالص العزاء والمواساة لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، وإدارة تلا التعليمية لوفاة الملاحظ رضا محمد حسن عطية اليوم بعدما فاضت روحه إلى خالقها قبل بدء الامتحان مادة، قائلًا: نحتسبه عند الله شهيدًا.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم بلاغًا بوجود عدد من حالات الإعياء وتم نقلهم للمستشفى وعمل محضر من جانب رؤساء اللجان لحفظ حقوقهم في أداء الامتحان بالدور الثاني بالدرجة الفعلية.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (6) حالات غش منهم (1) حالة نشر، و(5) حالات غش وهم:

- ضبط الطالبة "ا.ح.ح بإدارة المنزلة بمحافظة الدقهلية نظرًا لحيازتها تابلت مهكر، وتصوير ونشر الامتحان على الإنترنت.

- ضبط الطالب "ع.ه.ل" بإدارة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط حيث قام الطالب بتغيير اتجاه كاميرا المراقبة قبل بداية اللجنة.

- ضبط الطالبة "ض.س.ح" بإدارة الخانكة بمحافظة القليوبية نظرًا لضبط كارت فيزا مزود بشريحة ومحاولة الغش.

- ضبط الطالبة "ر.س.ع" بإدارة أولاد صقر بمحافظة الشرقية نظرًا لحيازتها موبايل واستقبال الإجابات على التليجرام.

- ضبط الطالبة "د.ع.ع" بإدارة أولاد صقر بمحافظة الشرقية نظرًا لحيازتها موبايل واستقبال الإجابات على التليجرام".

- ضبط الطالبة "ه.م.ج" بإدارة أكتوبر بمحافظة الجيزة نظرًا لضبط محمول ومحاولة الغش.

وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 1 أغسطس 2021 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة للمكفوفين امتحان مادة (اللغة الأجنبية الثانية) "ورقة أولى، وورقة ثانية" بإجمالي عدد 225 طالب/طالبة، ويؤدى طلاب مدارس stem امتحان مادة اختبار مقاييس المفاهيم"الأحياء"، وامتحان مادة مقاييس المفاهيم " الرياضيات البحتة" بإجمالى عدد 1179 طالب/ طالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة للشعبة (العلمية/علوم) يوم الأثنين الموافق 2 أغسطس 2021 في يومها الأخير امتحان مادة ( الجيولوجيا والعلوم البيئية) بإجمالي 292 ألف و428 طالب/طالبة، ويؤدى طلاب "الشعبة العلمية/ الرياضيات" مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" بإجمالى 100ألف و435 طالب/ وطالبة.