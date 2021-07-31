الخارجية العراقية: الحكومة حريصة على التعاون مع المجتمع الدولي

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين العراقي، اليوم السبت، أن الانتخابات مُهمة لاستقرار العراق ومُستقبله، فيما أشار إلى أن العراق يدعم لغة الحوار والتفاوض لإيجاد حلول بناءة ومستدامة ترضي جميع الأطراف.

المُراقبة الانتخابية

وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته "الدستور" نسخة منه أن "وزير الخارجية العراقي التقى رئيس مجلس الأمن المُندوب الدائم لفرنسا نيكولاس دي ريفيل.

وفي مستهل اللقاء قدم الوزير شكره وتقديره لموقف فرنسا الداعم للعراق في مجال طلبه للحصول على المُراقبة الانتخابية، مُؤكّداً أنّ "الانتخابات مُهمة جداً لاستقرار العراق ومُستقبله، ولترسيخ أسس الديمقراطية عبر ثقة الجماهير، وإنّ الدور الأممي لمُراقبة الانتخابات ضروري جداً لتعزيز مستوى الشفافية وثقة الناخب بالعملية الانتخابية".

الوجود العسكري الأمريكي

واضاف البيان أن "الطرفين ناقشا مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق، حيث وضح وزير الخارجية العراقي ان الحكومة العراقيَّة حريصة على التعاون مع المجتمع الدوليّ في مجال مُكافحة الإرهاب"، لافتا الى أن:"من هذا المنطلق، تضمنت مخرجات الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة انسحاب القوات القتالية الأمريكية من العراق بحلول نهاية العام الحالي، على أنّ يستمر التعاون في مجالات التدريب والمشورة لتعزيز قدرات القوات الأمنيّة العراقيَّة في مُكافحة الإرهاب لاسيما أنّ خطر داعش لا يزال قائماً فكراً وتنظيماً، مع الأخذ بنظر الاعتبار وجوده في العراق وسوريا، مع وجود تنظيمات إرهابيّة أخرى تسعى إلى التنقل عبر الحدود الوطنية، لذلك نعمل بالتعاون مع المجتمع الدوليّ، للقضاء على داعش، لمُواجهة الخطر الإرهابيّ وانهاء وجوده ومصادر تمويله".

واكد وزير الخارجية العراقي أن "العراق يدعم لغة الحوار والتفاوض لإيجاد حلول بناءة ومستدامة ترضي جميع الأطراف، ويرى انه من الضروري التركيز على ملف الجزاءات بصفتها اولوية اثناء المُفاوضات، ومدخلا مهما لتحقيق تقدم فيها نحو الحل المستدام".

من جانبه أعرب رئيس مجلس الأمن نيكولاس دي ريفيل "عن تعازيه الحارة للحكومة العراقيَّة وأسر ضحايا الهجمات الإرهابيّة في العراق، مُؤكّداً" على استمرار الدور الفرنسي الداعم للعراق".

وأشار إلى ان"زيارة الرئيس الفرنسي إلى العراق دليل على أهميّة العراق ومستوى التقدم الذي تحرزه العلاقات على المستوى الثنائيّ، وهي نتيجة طبيعية لمكانة العراق وأهميته لاستقرار المنطقة في جُهُود الحرب على الإرهاب".

وتابع: "إننا نعمل بصورة مُباشرة مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لتأمين أقصى قدر ممكن من الدور الأممي في مجال المُراقبة الانتخابية، وقدمنا منحة مالية إلى اليونامي لتعزيز دورها في مجال المساعدة الانتخابية".