السبت 31 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

بدء وصول الوفود المشاركة في المؤتمر العالمي السادس للإفتاء

مؤتمر الإفتاء
مؤتمر الإفتاء

بدأ مطار القاهرة الدولي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم في استقبال الوفود المشاركة في المؤتمر العالمي السادس للإفتاء، الذي تبدأ فعالياته بعد غد الاثنين بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووصل اليوم مجموعة من كبار ممثلي المؤسسات الإفتائية والدينية والمراكز الإسلامية، ومنهم الدكتور مصطفى سيريتش رئيس العلماء والمفتي العام في البوسنة والهرسك السابق،  الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزيد الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي، الدكتور محمد البشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، والشيخ نور الحق قادري وزير الشؤون الدينية بباكستان، والدكتور سعد حميد كمبش رئيس ديوان الوقف السني بالعراق.

جدير بالذكر أن دار الإفتاء عبر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ستعقد مؤتمرها العالمي السادس يومي 2-3 أغسطس 2021، تحت عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير وآليات التعاون»، وبحضور وفود من خمس وثمانين دولة يمثلون كبار المفتين والوزراء والشخصيات العامة، وكذلك بمشاركة نخبة من القيادات الدينية وممثلي دُور الإفتاء على مستوى العالم.

محاور المؤتمر

  • الإفتاء الجماعي ومؤسساته.. الواقع والمأمول.

ويُقتَرَح أن تدور نقاشات هذا المحور حول الموضوعات التالية:

1- مفهوم الإفتاء الجماعي وأهميته في مؤسسات الإفتاء.

2- معايير وضوابط الإفتاء الجماعي.

3- نماذج ومسارات الإفتاء الجماعي ومدى تأثيرها في العملية الإفتائية.

4- الاستفادة من التقنية الرقمية في تفعيل الإفتاء الجماعي.

5- التمذهب وأثره في الإفتاء الجماعي.

  • مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير ونماذج المعالجة.

ويُقترح أن تدور نقاشات هذا المحور حول الموضوعات التالية:

1- واقع المؤسسات الإفتائية في الع المحور الم.

2- أهمية التحول الرقمي وأثره في مجال الإفتاء.

3- التحديات التي تواجه المؤسسات الإفتائية في سبيل التحول الرقمي.

4- نماذج الإفادة من التقنية الرقمية في دعم العملية الإفتائية.

5- آليات التعاون بين المؤسسات الإفتائية في الاستفادة بالتقنية الرقمية.

6- آفاق التحول الرقمي في مؤسسات الإفتاء المعاصرة.

 

مؤتمر الإفتاء وصول الوفود مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي تحديات التطوير وآليات التعاون دار الافتاء المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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